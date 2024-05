Sport e inclusione sulla spiaggia di Ceriale per alunni con disabilità

Ceriale. Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 18 maggio, presso la spiaggia San Sebastiano di Ceriale, una giornata di sole, sport ed inclusione. Anche quest’anno, ormai per la seconda edizione, il lido ha accolto le attività sportive che concludono le attività inclusive per alunni con disabilità promosse dalla collaborazione tra l’Associazione Anffas Albenga APS, la Coop Jobel, l’ASD BUDO e il liceo albenganese G. Bruno. Alcune delle attività inclusive durante l’anno scolastico sono state realizzate con il contributo della Fondazione De Mari, grazie al bando “La scuola come casa”.

La giornata ha visto un susseguirsi di squadre di Beach Volley e colpi “all’ultima boccia” per la sezione di giochi “bocce inclusive”. I vincitori della giornata sono tutti gli alunni del Liceo G. Bruno che da anni collaborano al sostegno dell’inclusione dei loro compagni con bisogni speciali dimostrando che, se si vuole, possono non esistere barriere.

Questa giornata è stata possibile grazie a tante realtà locali che hanno sponsorizzato l’iniziativa: Caribò Polperia Pinseria, Fà Fumme Pizzeria Cucina del territorio, Sotto Il Ristorante Pizzeria, Osteria Pizzeria Il Candidato, Gelateria Cioccogelato, Muffin & Cakes Tea Room & More, The Enry’s Café, Caffè d’Aste, Caffetteria Cucuma, Ristorante Pizzeria Da Franco, Caffetteria dell’Angolo, Ristorante Pizzeria Le Anfore, Zio Pagnotta Panetteria, Mondadori Bookstore, Ex Atelier Bar, Caffè Maresca.

La realizzazione dell’evento finale, oltre ad aprire le porte alla stagione estiva, rinnova la forte e solidale collaborazione tra il lido San Sebastiano, la Coop Jobel, Anffas Albenga e il liceo G. Bruno nella attuazione di spazi estivi e ricreativi senza barriere.