Giro d’Italia ad Andora, sgomberato il centro. Polizia locale: “Solo una rimozione ed una multa. Grazie ai cittadini”

Andora. Il comandante della Polizia Locale di Andora ingegner Paolo Ferrari annuncia. “Abbiamo effettuato una sola rimozione e una sola multa. Ringraziamo i cittadini e i turisti che, fin dai ieri pomeriggio, hanno cominciato a parcheggiare le proprie auto fuori dalla zona gialla del centro di Andora, chiusa al traffico e soggetta a divieto di sosta e che oggi sarà occupata dalle attività di intrattenimento e dalle strutture tecniche del Giro d’Italia. Siamo soddisfatti di aver in qualche modo realizzato un record positivo se si pensa ai dati delle rimozioni effettuate in altre città che hanno ospitato nei giorni scorsi la manifestazione”.

Più di 400 cartelli di divieto di sosta erano stati posizionati sul territorio dagli operai comunali, incaricati del comune e molti volontari. Questa notte sono state sistemate sul territorio tutte le transenne con le indicazioni e chi arriva ad Andora, dall’Autostrada, da Levante attraverso Colla Micheri e da Ponente entra attraverso via del Poggio, può seguire le indicazioni per trovare i parcheggi a disposizione che ad Andora sono gratuiti.

C’è un’area parcheggio nella zona Luna Park accessibile esclusivamente da Via Piana del Merula, presso la stazione ferroviaria in Via Merula, in Via Cavour, nell’area parcheggio a lato della nuova rotatoria e presso il parcheggio adiacente la sede comunale ed infine nella nuova area parcheggio di Via Carminati. Un parcheggio riservato ai veicoli con pass disabili è inoltre allestita nel parcheggio di Via Marco Polo, via Rattalino, angolo in via Marco Polo

Per raggiungere o per allontanarsi da Andora è fortemente consigliata l’autostrada A10 e il treno utilizzato questa mattina da moltissimi studenti per raggiungere le scuole.

Percorsi alternativi, per entrambe le direzioni:

– Direzione Imperia: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia da Cervo, Via del Poggio;

– Provenienza Savona: per soli veicoli leggeri in arrivo lungo S.S. n.1 Aurelia, deviazione su Via Monaco, Laigueglia, e percorrenza Strada per Colla Micheri verso Andora.

I capolinea degli autobus, dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del giorno 7 maggio, saranno spostati provvisoriamente come segue:

– T.P.L. (direzione Savona): capolinea provvisorio in S.S. N. 1 Aurelia angolo Strada delle Catene (zona ristorante “Rocce di Pinamare”);

– RIVIERA TRASPORTI (direzione Sanremo): capolinea provvisorio in Via del Poggio, angolo Via Marchese Maglioni (zona suore istituto”Stella Maris”).