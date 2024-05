Andora, ad “Azzurro” il convegno su sostenibilità, Blue Economy e nuove prospettive per i porti turistici

Andora. Nell’ambito di Azzurro, Pesce d’Autore in programma da partire da oggi, venerdì 17, sino al 19 maggio, nel porto turistico di Andora, alle 14 è in programma un convegno a cura di Blue Marina Awards che parlerà di sostenibilità nell’economia del mare.

I relatori sono Walter Vassallo, Fondatore dei Blue Marina Awards e Delegato Comitato Esecutivo Marina da Diporto dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM), Ilario Rivetti, Direttore Commerciale, MET Energia SPA, Luca Barbero, Coordinatore, GOCER, Sergio Giolitti, Amministratore Delegato, e-Now, Marco Crescioli, Direttore Commerciale, AKKA2O.

“Il progetto AKKA2o nasce da una ricerca che è durata oltre 20 anni – spiega Marco Crescioli, direttore commerciale di AKKA20 -. La nostra startup promuove questa tecnologia che è un disgregante composto dal 98% di acqua e non rilascia ulteriori inquinanti nell’ambiente e quindi permette di riuscire ad avere un impatto zero in pochi giorni, quando la natura impiegherebbe centinaia di anni”.

Il valore dell’economia del mare è di 161 miliardi di euro in Italia e il settore dei porti turistici è rilevante e necessita di strumenti e soluzioni per essere maggiormente supportato e valorizzato.

“Oggi parliamo delle comunità energetiche rinnovabili – dichiara Ilaro Rivetti, area manager Met Energia Italia -. Con il dottor Vassallo abbiamo un progetto ambizioso ma anche lungimirante. Il progetto dara la possibilità nei prossimi mesi a 10 Marine che selezioneremo di installare impianti fotovoltaici”.

L’importanza strategica che i porti turistici e gli approdi assumeranno nell’economia del futuro è indiscutibile. I porti turistici non sono soltanto luoghi di attracco, ma veri poli di aggregazione, scambio e incontro, integrati con le risorse ambientali, culturali, sociali e storiche del territorio circostante, diventando così elementi fondamentali nello sviluppo turistico locale. Per raggiungere questi obiettivi, è imperativo potenziare la sostenibilità ambientale ed energetica e i servizi di accoglienza turistica dei marina attraverso un modello virtuoso.

“Siamo molto contenti di avere questo evento scritto e firmato da Blue Marina Awards – ha detto Fabrizio De Nicola, presidente Ama Andora -. Parleremo di sostenibilità, innovazione, accoglienza e sicurezza per chi va per mare. Il dottor Vassallo ha sviluppato una serie di attenzioni per sottolineare le eccellenze del nostro territorio costiero”.

Il focus dell’appuntamento è sulla generazione di energia pulita, le comunità energetiche, la mobilità elettrica, l’innovazione nell’abbattimento degli inquinamenti in mare.

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards: “I Blue Marina Awards si identificano nelle iniziative strategiche incoraggiate dal Governo per far crescere il settore della portualità turistica e renderla meglio integrata al tessuto socio-economico di un territorio, volano del turismo esperienziale, cerniera tra mare e terra, fatta di cultura, valori, tradizioni, storia, sport, arte, enogastronomia. In questo contesto, il mare deve unire, non ci devono essere distinzioni, non ci sono né vincitori né perdenti. È il sistema Italia che deve vincere, attraverso la partecipazione di tutti i porti e approdi turistici ai Blue Marina Awards (www.bluemarinaawards.com) affinché tutti possano valutare gratuitamente, attraverso il RINA, il loro stato dell’arte e capire come e dove migliorare per diventare centri di eccellenza.”

Uno dei temi focus del convegno è quello della sostenibilità energetica nei porti. Tra i relatori del convegno Ilario Rivetti di Met Energia Italia S.P.A. presenterà un’iniziativa per trainare il settore dei porti turistici, un progetto che promette di incrementare l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture portuali. Il futuro dell’energia nei porti turistici è verde e l’investimento in energia solare è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione e l’autosufficienza.

Sinergico al tema dell’efficientamento energetico pulito è quello delle comunità energetiche (CER) e del sostenere la Transizione Energetica del Paese in modo indipendente e democratico.

Il tema, trattato da GOCER (Gruppo Operativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili), società che ha costruito e sviluppato un network nazionale di reti locali di professionisti, progettisti, tecnici, installatori e manutentori in grado di seguire il progetto nella sua interezza, dallo studio di fattibilità al coinvolgimento della popolazione, fino alla realizzazione degli impianti. GOCER è la società che ha costituito la prima CER italiana “Energy City Hall” di Magliano Alpi (Cn).

Altro tema importante oggetto del dibattito è quello della mobilità elettrica. In queto filone si parlerà di quella relativa alle bici, oggi largamente usati con pedalata assistita e con tassi di crescita vortiginosi in linea con l’andamento del turismo esperienziale. Non a caso, la nautica come i percorsi bike sono segmenti di turismo esperienziale del Ministero dei Trasporti. Percorsi di ebike che dai Marina possono portare alla scoperta dei territori circostanti, con percorsi suggeriti attraverso app e qrcode integrati alle colonnine e-bile installate nel porto.

Ne parla oggi pomeriggio Sergio Giolitti di E-now: “I porti turistici sono luoghi di incontro tra il mare e la terra, dove viaggiatori e appassionati di nautica si fondono in un’unica esperienza. E-Now, con la sua visione ecosostenibile e innovativa, sta ridefinendo il modo in cui viviamo e godiamo del territorio di prossimità attraverso la condivisione di un turismo esperienziale, utilizzando le stazioni di ricarica e-bike come punti di riferimento e partenza per un turismo incentrato sulla qualità e la responsabilità verso l’ambiente e le comunità locali.”

Infine il convegno tratta il fondamentale tema relativo all’ambiente, fondamentale per la sostenibilità. Marco Crescioli di AKKA2O presenterà una rivoluzionaria tecnologia, frutto di vent’anni di ricerca, che è in grado di abbattere gli idrocarburi e gli inquinanti senza rilasciare residui inquinanti. Un’innovazione di grandissima portata, non soltanto per le bonifiche ambientali, ma anche per la riduzione degli idrocarburi in acqua, i versamenti in mare e la pulizia delle sentine e delle barche. Si tratta di una tecnologia innovativa che risiede in soluzioni biodegradabili riducendo l’impatto ambientale a zero. Uno strumento che rappresenta un asset fondamentale per i porti turistici moderni, permettendo interventi rapidi e sostenibili contro l’inquinamento, senza danneggiare l’ecosistema marino o le superfici delle imbarcazioni.