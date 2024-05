Andora. È partita ufficialmente oggi, venerdì 17 maggio, la tre giorni della 11esima edizione di Azzurro Pesce d’Autore, l’attesa fiera dedicata ai sapori di mare e di terra, allestita sulle banchine del Porto turistico di Andora e realizzata dalla Pro loco di Andora a cui il Comune di Andora ha affidato l’organizzazione.

Il tema di quest’anno è “Orto Blu” con l’obiettivo del Comune di Andora di unire e valorizzare le eccellenze di mare e di terra, in una tre giorni di gusto, degustazioni, show cooking, laboratori e street food ricca di contenuti e sorprese.

“Quest’anno vogliamo collegare il nostro prezioso mare con l’entroterra – spiega il presidente della Pro Loco di Andora Anna Bianco -. L’orto e il mare si incontrano sottoforma di show cooking, ricette, temi legati alla tutela dell’ambiente e del mare. Giocando in casa sappiamo coinvolgere realtà che magari timidamente in altre occasioni non si sarebbero fatte avanti”.

Tanti gli espositori che porteranno ad Andora il meglio delle loro produzioni ittiche, agricole, vitivinicole ed artigianali. Ampio spazio alla cucina locale, sia nelle aree dedicate allo street food, sia negli eventi programmati nel Palazzurro. Lo Street Food locale permetterà ai visitatori di assaporare e degustare cibi e bevande artigianali, fritture di pesce, pasta fresca, stoccafisso, acciughe, baccalà, pan fritto, frittelle di mele e molto altro.

Il titolo “Orto Blu” richiama il forte legame che il mare ha con l’entroterra. Per suggellare questo binomio i convegni avranno sempre la doppia connotazione: ricette di pesce con abbinamenti agricoli, presentazione di libri di ricette, show cooking di piatti tradizionali delle borgate. Ricco lo spazio dedicato ai prodotti agricoli della piana di Andora, nota per il Basilico Genovese DOP, il pescato di giornata e l’olio Evo .

La manifestazione aprirà tutti i giorni alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 20.30.

Ad aprire la kermesse, dopo il tradizionale taglio del nastro, è stato lo chef Federico Francesco Ferrero, vincitore della 3°edizione di Masterchef, medico nutrizionista e giornalista di settore, grande appassionato della cultura enogastronomica. Con lui erano presenti gli studenti dell’istituto Alberghiero di Alassio che lo affiancheranno per due giorni in cucina con attività dimostrative e didattiche. Docenti e studenti dell’Alberghiero hanno anche organizzato anche sette laboratori dedicati agli studenti delle classi seconde della scuola media dell’Istituto comprensivo Andora-Laigueglia.

Nel ricco programma di incontri nel PalAzzurro, spiccano Giornalisti e Blogger, Stefano Pezzini che presenta il suo ultimo libro “Sull’onda del gusto-Storie di cucina” (18 maggio, ore 11.00), Enrica Monzani proporrà uno show cooking di una ricetta tratta dal suo testo “Liguria in Cucina” (18 maggio, ore 17.30), Renata Briano ci porterà nel mondo delle curiosità e aneddoti delle ricette liguri più amate raccolte nel manuale “La Liguria in cucina” ( 19 maggio, ore 14.30).

Per i bambini continua la collaborazione con Davide Siri che domenica 19 maggio, ore 16.30 presenta il suo secondo libro “SCOGLIO il Capodoglio alla scoperta del Mediterraneo. Anteprima della presentazione per le scuole elementari di Andora, venerdì mattina, alle 10.00 e alle 11.10, nell’Info Point Pesca, a cura della Bibliotecaria Patrizia Gallo. Nello spazio “Azzurro Creativo” saranno proposti laboratori per i bambini: tutti i giorni, trucca bimbi, laboratorio di riciclo e laboratorio agricolo con merenda a base di pane e olio.

Azzurro offre al pubblico delle esperienze, anche alla scoperta del territorio.

Il pubblico avrà la possibilità di provare l’emozione dell’immersione, grazie alla vasca dell’associazione Antica Storia del mare, sono programmate anche tre escursioni in mare e nella vallata.

Nei giorni 17, 18 e 19 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 è possibile prenotare presso la Piazzetta delle esperienze e l’ufficio CNA, due escursioni in barca a vela curate dalle associazioni Andora Match Race e Circolo Nautico Andora.

Il 17 maggio, dalle ore 15.00, visita guidata della Mostra Cartoline della Collezione Vezzaro a cura di Mario Vassallo nello spazio Azzurro Creativo

17 maggio, dalle ore 15.30 – Camminata Caccia allo scorcio

19 maggio – Alle ore 12.00 Visita Guidata alla Chiesa dei SS Giacomo e Filippo a Borgo Castello –

19 maggio – Dalle 15.00 alle 17.00 – Visita guidata al Museo Mineralogico Luciano Dabroi a cura della DISTAV UNIGE a Palazzo Tagliaferro

Il Diving Sport 7 di Andora continuerà la sua attività di promozione di questo sport attraverso la visione di video incantevoli, girati proprio nei fondali di Andora.

Momenti dedicati alle Poesie con l’Associazione Lega Navale che intratterrà il pubblico con testi recitati che portano il richiamo del mare (17 maggio, ore 17.30), mentre l’autore Andorese Manuel Gandossi presenterà la sua raccolta di poesie “Incastro” (18 maggio, ore 18.30).

Per movimentare e colorare il Porto, domenica 19 maggio, dalle ore 11.00, Azzurro accoglierà il Raduno Nazionale di Vespe Piaggio, promosso dal Vespa Club di Pietra Ligure, più di 200 vespe che sfileranno tra le barche attraccate e il mare limpido.

Tutte le sere dalle 18.00 alle 20.00 – Note di Azzurro con Gege Dj – Special guest Super Basilico

Sabato 18 maggio, si svolgerà il I Trofeo di Pesca dalla barca, a cura dell’Associazione Imperia Fishing in collaborazione con la Delegazione di Spiaggia di Andora e il CNA. La premiazione si svolgerà alle ore 12.15

Ecco il programma completo:

VENERDI’ 17

9:15 – ANTEPRIMA AZZURRO: Conosci il mare con il pescatore Pieritalo Curtolo

10:30 – INAUGURAZIONE UFFICIALE XI EDIZIONE “AZZURRO PESCE D’AUTORE: Orto Blu – il mare incontra l’entroterra

11:00 – Saluti istituzionali con lo Show cooking dello chef FEDERICO FRANCESCO FERRERO e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Aicardi che proporranno un piatto che unisce il pescato fresco di Andora alle eccellenze agricole locali e liguri: “Calamaro al profumo di Aglio di Vessalico con crema di patate montate all’olio E.V.O.”

14:00 – Convegno – Sostenibilità nella blue economy – Energia green, comunità energetiche, mobilità elettrica, innovazione nell’abbattimento degli inquinamenti in mare – Relatori: Walter Vassallo, Fondatore dei Blue Marina Awards e Delegato Comitato Esecutivo Marina da Diporto dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM),Ilario Rivetti, Direttore Commerciale, MET Energia SPA, Luca Barbero, Coordinatore, GOCER, Sergio Giolitti, Amministratore Delegato, e-Now Marco Crescioli, Direttore Commerciale, AKKA2O – a cura dell’ AMA

15:30 – FUORIBORDO – RISTORANTE “LA PALMA” presenta il piatto “Cundijun di Polpo al profumo di Belendina”

16:30 – “COPPA DEL MAESTRO” – Zabaione freddo, gelato di cioccolato fondente con fiore di Nastruzio, Pepe rosa e fiocchi di sale nero di Cipro – Degustazione a cura di PERLECO’ e Tastee

17:30 – “Caffè e Poesie di mare” – a cura della Lega Navale Italiana

18:30 – Show cooking di CUCINA TRADIZIONALE – LOCALITA’ CONNA presenta “I TACCUI”

19:30 – Aperitivo con lo stocco a cura della Confraternita dello staccafisso

SABATO 18 MAGGIO

10:00 – FUORIBORDO – “TIRAMISU’ AL PROFUMO DI PIGATO” – RISTORANTE “LA MOCANEL” E “AZIENDA AGRICOLA GALLIZIA 1250 ” – Palazzurro-

10:00 – Spazio Azzurro Creativo – Azzurro nell’arte: laboratorio di pittura esposizione quadri del Corso di Pittura organizzato dal Comune di Andora con l’insegnante Maria Grazia Marocco

11:00 – “Sull’onda del Gusto – Storie di Cucina” incontro con l’autore Stefano Pezzini giornalista – Sarà presente Giovanni Pazzano, cartografo e disegnatore

12:15 – PREMIAZIONE GARA DI PESCA DALLA BARCA RACCONTI SUL PESCATO LOCALE A CURA DELL’ESPERTO DI MARE PIERITALO CURTOLO

14:30 – Show Cooking con QUIRINO CARUSO DELLA CASA DEL PRIORE che presenta il Branda Burgher

15:30 – Antiche arti – Pippo Giuffrida e le reti da pesca

16:30 – Laboratorio del gusto delle Antiche Vie del Sale “Azzurri saperi e sapori – la cucina del benessere” con lo chef Scotto di Minico e Michele Cardarelli pescatore

17:30 – Show cooking con l’autrice Enrica Monzani “Liguria in Cucina”

18:30 – “INCASTRO” DI MANUEL GANDOSSI – Presentazione del libro di POESIE – Dal successo sui social alle librerie

20:30 – CENA BENEFICA a cura della Pro Loco – “Cena a tante mani – Parata delle eccellenze dell’agricoltura di Andora” a cura dello chef Federico Francesco Ferrero vincitore di Master Chef 2014 e degli studenti dell’Alberghiero di Alassio. Su prenotazione.

DOMENICA 19 MAGGIO

9:00 – Risveglio in Azzurro – Yoga sulla terrazza del Solarium del Porto

10:00- 11:00 – Spazio Azzurro creativo – Laboratorio per bambini –

10:00 – DIVING SPORT 7: I VIDEO DEI NOSTRI FONDALI

11:00 – RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB ITALIA – ESPOSIZIONE MEZZI – A CURA DEL VESPA CLUB PIETRA LIGURE

12:00 – Laboratorio: “Pasta fresca del levante ligure: i Corzetti” a cura della Cooperativa Sociale Jobel

14:30 – “La Liguria in cucina” incontro con l’autrice Renata Briano. ricette, consigli, aneddoti, curiosità e tanto altro

15:30 – Show Cooking di cucina tradizionale – LOCALITA’ MEZZACQUA E LA SAGRA DELL’ORTU CON LOCALITA’ CONNA E LA SAGRA DEL CONDIJUN presentano le ricette delle Verdure ripiene e del Condijun.

16:30 – “Scoglio il capodoglio alla scoperta del Mediterraneo” incontro con l’autore Davide Siri

17:30 – PRESENTAZIONE CARTINA TOPONOMASTICA DIALETTALE DI ANDORA CON GIOVANNI PAZZANO CARTOGRAFO E MARIO VASSALLO STUDIOSO E APPASSIONATO DI STORIA LOCALE

19.00 – “ARRIVEDERCI AZZURRO” BRINDISI E SALUTI – Degustazione cipolla belendina e pesto a cura di C.O.A.