Coppa del mondo World Aquatics, per il savonese Andrea Filadelli medaglia d’oro nella staffetta mista e 5° posto nella 10 km

Albenga/Cisano sul Neva. Ieri il 23enne savonese Andrea Filadelli, tesserato sia nella Marina Militare che nella Superba Nuoto di Genova, è arrivato quinto nella 10 km piazzandosi primo degli italiani e questo gli ha dato il diritto di partecipare alla gara di oggi nella seconda tappa della Coppa del mondo World Aquatics 2024 che si è svolta a Golfo Aranci in Sardegna. Oggi ha portato a casa anche una medaglia d’oro nella staffetta a squadre.

Oggi, nella staffetta a squadre, l’Italia è risalita al secondo posto con il team one, grazie alla progressione di Andrea Filadelli che ha dato la caccia a David Betlehem, offrendo un ottimo cambio a Gregorio Paltrinieri.

Commenta Andrea Filadelli: “È stata molto dura e molto veloce – ha dichiarato all’arrivo, dove si è anche ferito a una mano – Ho ricevuto il cambio nella posizione che desideravo e mi sono messo sulla scia di David, che era l’atleta più forte della frazione in quel momento. Ho anche provato a superarlo per sperare di dare a Gregorio la migliore posizione possibile per l’ultima frazione, permettendo al team di vincere la medaglia d’oro”.

Il campionato del mondo a tappe prosegue il suo cammino in Portogallo per la terza tappa, poi in Cina e la quinta in Arabia Saudita. Ogni tappa dà un punteggio e in base a questo emerge la classifica finale che proclamerà la nazione campione del mondo la coppa del mondo alla World Aquatics 2024.

“Siamo fieri e orgogliosi di avere un campione e del bellissimo risultato raggiunto da Andrea, con il suo impegno e la disciplina rappresenta un grande esempio per tutti i giovani”, commenta il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero.