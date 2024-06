Calcio, colpaccio della San Filippo Neri Yepp: ecco Marco Carparelli

Albenga. Dopo alcune settimane dai rumors che lo davano vicino alla San Filippo Neri Yepp, oggi è arrivato il giorno: Marco Carparelli vestirà giallorosso nella prossima stagione.

Un vero gioiello per l’attacco della squadra albenganese che renderà il livello della rosa e del reparto offensivo certamente più alto. Come avevano annunciato i due mister della squadra Rotiroti e Torregrossa, c’è voglia di affermarsi sempre di più nel campionato di Prima Categoria già dal prossimo e, con questo acquisto, sembra che vogliano lanciare un grande messaggio a tutti i loro avversari.

L’età gioca ovviamente una partita importante, ma sembra che per Carparelli sia solamente un numero. Oltre ad un curriculum lodevole per la categoria, la punta classe 1976 è sempre riuscita ad andare in doppia cifra. Quest’anno ha marcato per ben 13 volte la porta, raggiungendo negli anni passati per ben 3 volte la cifra di 30 gol in stagione. In solo due occasioni non è riuscito a siglare almeno 10 reti, una nell’anno in cui è stato fermato il campionato per la pandemia, siglando però 2 gol in due partite.

Numeri da capogiro per un giocatore che, in zona e nel calcio dilettantistico, è ben conosciuto e che prenderà parte alla sua 33° stagione tra professionisti e dilettanti.

Ecco il comunicato del club:

“La San Filippo Neri Yepp inizia la stagione sportiva 2024/2025 con il botto: in arrivo il bomber Carparelli.

La società San Filippo Neri Yepp, dopo lo scorso buon campionato disputato, inizia il mercato con un colpo importante a testimoniare di come la squadra guidata dagli allenatori Rotiroti e Torregrossa voglia fare le cose sul serio con ambizioni importanti per la prossima stagione.

Il primo rinforzo, grazie al lavoro del nuovo DS Matteo Bazzarini, è il bomber Marco Carparelli, attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni e che garantirà ai giallorossi un maggior peso nel reparto avanzato, sia come gol che come personalità ed esperienza.

Si attendono ulteriori colpi nelle prossime settimane, oltre che la conferma di buona parte della rosa che ha ben figurato nello scorso campionato”.