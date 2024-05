Cairo, nuova vita per il parco giochi di via Pighini: al vaglio il restyling dell’area per bambini da 4 a 14 anni

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo tra i candidati del bando emesso dal Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di nuove aree attrezzate destinate al target 4-14 anni in cofinanziamento con i Comuni, dove sarà possibile lo svolgimento di attività ludico-motoria e sportiva, con la dotazione di strutture fisse complete di idonea pavimentazione antitrauma.

“Abbiamo deciso di intervenire sul complesso di Cairo 2, accanto alla scuola media, dove già nel 2017 erano stati realizzati interventi di messa in sicurezza ma, ad oggi, c’è la necessità di ammodernare l’esistente e rendere più idonea un’area di seicento metri quadri – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione – Il costo della fornitura e posa delle nuove attrezzature, compresa di pavimentazione antitrauma, ammonta a 122 mila euro. Noi partecipiamo per il massimo del finanziamento, e abbiamo già “blindato” nel bilancio comunale il 25 per cento dell’importo utile al completamento dell’opera”.

La copertura finanziaria sarà pertanto garantita per euro 91.500 dal contributo di “Sport di Tutti- Parchi 4-14”, 30.500 euro dal cofinanziamento comunale. Nel parco è presente anche un campetto che ora presenta una recinzione ammalorata che sarà pertanto, rimessa a nuovo come le altre attrezzature.