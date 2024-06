Seconda Categoria: Pallare, idea Matteo Siri per la panchina (più Soldano?)

Il Pallare aveva confermato mister Dario Roso in panchina. L’allenatore savonese ha però scelto di tornare alla Letimbro in un secondo momento quando il club gialloblù sembrava non riuscire ad andare avanti.

Il Pallare si è dovuto quindi mettere alla ricerca di un altro allenatore. Il nome più caldo sembra essere quello di Matteo Siri. Ex centrocampista, con una lunga militanza nell’Aurora, ha fatto la prima esperienza da allenatore della prima squadra allenando la Carcarese “B” in Seconda Categoria con buonissimi risultati.

Il club del presidente Isnardi, stando ad alcuni rumors, parrebbe interessato a coinvolgere anche Sergio Soldano nel progetto tecnico con mister Siri. Sarebbe un colpo da novanta clamoroso visto lo spessore dell’allenatore argentino. Al momento, però, non vi sono riscontri effettivi visto che Soldano è alla guida del settore giovanile della Cairese.