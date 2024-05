Bimbo affetto da grave malattia sogna di visitare gli Harry Potter Studios: desiderio esaudito da Make a Wish e dalla comunità di Boissano

Boissano. Una festa nella festa, da una parte per raccogliere fondi per l’associazione “Make a Wish” che da anni si impegna per realizzare i desideri di bambini affetti da gravi malattie, dall’altra per regalare ad un bimbo il sogno di una vita.

È quanto accaduto lo scorso 5 maggio a Boissano, grazie a “Boissano per Make a Wish”, manifestazione organizzata dal Comune di con la comunità e le associazioni del territorio.

Una festa a tema Harry Potter, con spettacoli con gli insegnanti di Hogwarts (impersonati dagli attori di Genova Dreams) oltre ad intrattenimento danzante, truccabimbi e laboratori, a cui ha preso parte anche Vittorio Brumotti.

Mentre il ricavato, come detto, sarà devoluto a favore di “Make a Wish” Italia, che così potrà realizzare i desideri di tanti bambini, la festa è stata un’occasione di sorpresa per il piccolo Tomas di 8 anni, che lotta contro una malattia oncologica e che ha visto realizzarsi il suo più grande sogno: grazie alla generosità dei partecipanti, infatti, potrà visitare gli Studios in Inghilterra di Harry Potter.

“Tanta gente ha accolto il nostro invito a partecipare alla festa organizzata per Tomas e per il suo sogno, – hanno fatto sapere dal Comune di Boissano. – La mobilitazione di chi ha voluto donare prodotti da vendere a scopo benefico o chi gratuitamente è venuto ad intrattenere le persone presenti in Piazza Govi a Boissano è stata sorprendente, come ancora più sbalorditiva la risposta di chi ha voluto contribuire per realizzare i desideri di bambini che si trovano ad affrontare delle sfide che metterebbero a dura prova noi adulti”.

“La gioia negli occhi di Tomas è stato il più bel regalo che si potesse avere da una giornata come questa. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e le proprie risorse a sostegno dell’associazione ‘Make a Wish’ e del loro progetto rivolto a realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi patologie”.

“È doveroso ringraziare le associazioni che si sono adoperate per far diventare una piccola festa a sorpresa un vero e proprio evento. Vogliamo, infine, rivolgere un grandissimo in bocca al lupo al piccolo Tomas e mandare un forte abbraccio alla sua famiglia, che con questa giornata piena di allegria, risate e divertimento, ci ha insegnato ad affrontare gli ostacoli più duri che la vita ci può mettere davanti, con il coraggio ed il buon umore. Lieti di avervi regalato un momento di spensieratezza”, hanno concluso dal Comune.