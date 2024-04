Boissano si trasforma in Hogwarts per aiutare “Make a Wish” a realizzare i desideri di bimbi con gravi malattie

Boissano. Un pomeriggio con la magia di Harry Potter per aiutare chi, quasi per magia, riesce a… realizzare i desideri altrui. Domenica 5 maggio a partire dalle 15.30 in piazza Govi a Boissano si terrà l’evento “Boissano per Make a Wish”.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Boissano con la comunità e le associazioni del territorio, si propone di raccogliere fondi a favore della fondazione che da anni si impegna per realizzare i desideri di bambini affetti da gravi malattie con l’obiettivo di restituire loro forza, speranza, gioia di vivere.

Durante il pomeriggio nella principale piazza boissanese si terranno spettacoli con gli insegnanti di Hogwart (impersonati dagli attori di Genova Dreams che già hanno dato vita ai celebri personaggi della saga di Harry Potter durante “Loano come Hogwarts” dello scorso autunno) oltre a spettacoli danzanti, truccabimbi e laboratori. E per finire, merende e aperitivi.

Tutto il ricavato sarà devoluto a favore di “Make a Wish” Italia, che così potrà realizzare i desideri di tanti altri bambini.