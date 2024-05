Andora, al calesthenics park di via Cavour attività sportiva anche di sera alla nuova illuminazione notturna

Andora. Attività sportiva, aperta a tutti, anche di sera nel Calesthenics park di via Cavour ad Andora, grazie alla nuova illuminazione notturna che, oltre a potenziare la sicurezza del giardino, offrirà una ulteriore opportunità agli sportivi che ne hanno fatto un punto di ritrovo per la pratica di questa attività di grande successo.

Inoltre, domani, sabato 11 maggio, alle ore 20.30, ci sarà una dimostrazione di calisthenics e dalle 21.00 tutti potranno provare o capire meglio questa attività sportiva grazie alla presenza di tecnici professionisti.

“L’illuminazione notturna era un obiettivo che mi prefiggevo da tempo, per far vivere ancor di più un parco che sta avendo molto successo e che permette la libera pratica sportiva insieme al Parco Natura rinnovato – ha dichiarato il delegato allo sport Ilario Simonetta – Quella di domani sarà una giornata dedicata allo sport: già dal pomeriggio, in via Roma, dalle 14.00, ci sarà un Fitness Bootcamp che proporrà challenge e prove aperte a tutti”.