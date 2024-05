Al Salone internazionale del libro la presentazione di “Mare Monstrum” del ligure Luca Valentini

Liguria. Sarà presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino il nuovo saggio di Luca Valentini “Mare Monstrum” (Atene Edizioni) in uscita in tutte le librerie italiane e gli store online subito dopo l’evento fieristico più importante del nostro Paese e secondo solo a quello di Francoforte per il resto d’Europa.

La presentazione si svolgerà lunedì 13 maggio nell’area eventi del grande stand della Regione Liguria (Pad. OVAL) ospite d’onore dell’edizione di quest’anno nel corso del “Focus sul Mediterraneo” previsto dalle ore 10,30 alle 13 e sarà introdotta dalla Speaker radiofonica Sabrina Tortarolo.

Mare Monstrum arriva a due anni di distanza dall’uscita di “Sirene” (Atene) e rappresenta l’ideale continuazione di quel saggio di successo interamente dedicato a miti e misteri delle affascinanti fanciulle dalla coda di pesce proponendo una nuova approfondita indagine alla scoperta delle creature leggendarie che per secoli hanno terrorizzato gli uomini. I mostri marini.

Megalodonti, Calamari Giganti, Kraken, Serpenti Marini, divenuti oggi i protagonisti di film, romanzi, fumetti e serie tv, più o meno noti, come il pesce-isola norreno Hafgufa, o i curiosi globster, o ancora l’antico drago Tarantasio, dalle origini tanto affascinanti quanto misteriose, un tempo rappresentavano motivo di ansia e timore per chi intraprendeva la via del mare.

Mare Monstrum è un tuffo letterario nelle profondità di antichi oceani e laghi che ospitarono (e forse ospitano ancora?) animali marini temuti sin da tempi lontanissimi come il biblico Leviatano o il celebre Mostro di Loch-Ness, alla ricerca delle risposte che oggi la scienza e in grado di offrirci per comprenderne meglio la reale natura.

Dagli autori classici ai redattori dei numerosi bestiari medievali, tutti, prima o poi, si sono dovuti confrontare con i cosiddetti mostri marini, ma se molte delle creature riportate nelle antiche cronache appartengono alla fantasia di prolifici cantori e visionari d’un tempo, è possibile che almeno alcune di esse siano esistite davvero?

Come per le Sirene, anche in Mare Monstrum Valentini dedica grande attenzione agli aspetti più documentabili del tema offrendo un’interessante panoramica su tutte quelle creature del mare esistenti e conosciute che per vari motivi potrebbero essere state scambiate per i temibili mostri tramandati da secoli.

Nel Mare Monstrum, leggende, tradizioni, curiosità, storia e scienza si mescolano sapientemente in un saggio che riaccende l’attenzione su un tema affascinante e poco trattato.

Conduttore radiofonico, divulgatore, saggista, organizzatore di eventi e presentatore, Luca Valentini si occupa da anni di misteri svolgendo ricerche legate alla storia, le tradizioni e le leggende a livello locale e nazionale. Partecipa abitualmente a dibattiti e incontri ed organizza ogni anno i Convegni sul Mistero. Nel 2019 ha creato Mare d’Inchiostro, il primo tour letterario della Liguria.

Spesso ospite di vari programmi radiofonici, televisivi o sul web, cura l’organizzazione e la direzione artistica di dozzine di eventi e manifestazioni. Ha scritto per diverse riviste e testate online e cartacee tra cui il bimestrale nazionale “Misteri” occupandosi di cultura, enigmi e spettacolo. Per Atene Edizioni ha già pubblicato i saggi: Misteri di Liguria, Il Cinque per Cento, C’era una volta in Liguria…, Fantasmi e Sirene. Con Mare Monstrum sarà presente per la prima volta come autore al Salone del Libro di Torino e, successivamente inizierà il lungo tour di presentazioni anche in Liguria e nel resto d’Italia toccando le città di Imperia, il primo giugno in occasione della Fiera del Libro, Diano Marina, il 9 giugno, Andora il 13 luglio, e successivamente, Laigueglia, Arma Di Taggia, Celle Ligure, Savona, Loano, Albenga, Genova e molte altre.