Under 15 Eccellenza: la Cogeim Vado è campione regionale in Piemonte

Vado Ligure. Dopo la vittoria del titolo piemontese, avvenuta al termine di una stagione da imbattuta, per la squadra ligure il concentramento si terrà il 17, 18 e 19 maggio a San Severino Marche contro Fortitudo Francavilla (Puglia 1), San Lazzaro di Savena (Emilia 2), Nutribullet Treviso (Veneto 3). Passeranno due squadre su quattro alle finali nazionali che invece saranno dal 3 al 9 giugno ad Anagni.

Lo splendido weekend dei biancorossi si è aperto con le semifinali delle final four: nel pomeriggio di sabato Vado affronta e batte Collegno nella tana dei collegnesi con punteggio di 73-55 (Traorè 37, Serafini 13, Mamica 7, Mazzone 6, Bueno Torres 5, Saad, Mungai, Dappino, Savi, Furfaro 5).

Nel mentre, la vittoria di Basket Sestri su Moncalieri decretava la finale regionale piemontese tra le due squadre liguri.

Domenica risultato rotondo nella finale per il titolo, Vado 80 – Sestri 56 con i Pappagalli che chiudono la partita nei due quarti centrali (parziale 45-15).

Il tabellino della finale: Bueno Torres 4, Mungai 5, Dappino, Saad, Mamica 15, Savi, Serafini 16, Mazzone 2, Furfaro 6, Traore 32.

Un percorso straordinario quello dei ragazzi dell’Under 15 di coach Marco Prati, contando che è la ventiquattresima vittoria su 24 partite di questa stagione, che si vanno ad aggiungere alle 24 vinte in altrettante partite dell’anno scorso in Under 14 Élite.

Vuol dire che questa squadra, nei suoi campionati d’annata è a 48 partite vinte e zero perso con uno scarto medio di 30 punti a partita.

Il dirigente Stefano Dellacasa commenta così questa impresa dei biancorossi: “Eravamo i favoriti del campionato ma rispettare i pronostici non è comunque mai facile, farlo con questo record di 24-0 dev’essere per i ragazzi un motivo di orgoglio. Sono stati bravi com’è stato bravo lo staff nell’allenarli, il fisioterapista Sorbo a tenerli in piedi anche quando non lo si pensava possibile, il super dirigente Squarotti leader della logistica che li ha sempre accompagnati. È il quarto titolo di Pallacanestro Vado in Piemonte, tre in Under 15 con i 2003, i 2006 e i 2009 e uno Under 17 ancora con i 2006. Sono le nostre annate e vogliamo migliorare il record già il prossimo anno. Ma adesso abbiamo un lavoro da terminare. E sono sicuro che ce la metteremo tutta”.

Giocatori e staff tecnico della squadra vadese con il trofeo