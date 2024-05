Amministrative 2024, ecco i 12 candidati e il programma elettorale della lista “Vado, Prima!”

Vado Ligure. La lista “Vado, Prima!” supportata dal centrosinistra che vede come candidato sindaco Fabio Gilardi scende ufficialmente in campo. Infatti oggi, 2 maggio, sono stati presentati, presso i bagni Daubaci, la lista dei 12 candidati tra giovani e alcuni vecchi compagni di squadra e il programma elettorale.

“Abbiamo lavorato parecchio in questi mesi, ringrazio tutti – esordisce l’ex vicesindaco – un grande gruppo di persone che ha lavorato con me i questi mesi che ha cercato di costruire una proposta sia di persone che di idee. Vogliamo avere una nuova visione per la nostra Vado Ligure”.

La lista è composta al 50% da uomini e in numero uguale da donne, con un’età media di 50 anni: “Un rinnovamento importante, in parte sono ex consiglieri (Falco, Oliveri, Civelli, Greco e Oderda) che hanno lavorato con me nella precedente amministrazione ma ci sono tante new entry. Ci sono persone che arrivano da diverse associazioni, da mondi civici e da alcune realtà molto importanti del nostro territorio”.

“Abbiamo lavorato per cercare di creare una proposta unitaria sotto il profilo delle idee – continua – negli anni precedenti abbiamo lavorato parecchio, abbiamo dato gambe a opere pubbliche, a servizi e nuove attività. Oggi quell’idea va rinnovata. Abbiamo davanti una proposta di visione per altri 10 anni ed è importante che ci sia davvero un gruppo coeso”.

“Abbiamo individuato alcuni punti chiave che sono sicuramente elementi distintivi e di valore per Vado Ligure, con l’obiettivo di migliorare in modo sostanziale la qualità della vita a Vado Ligure, traguardare uno sviluppo sostenibile della città. Oltre a potenziare i servizi destinati ai nostri concittadini, ci vogliamo concentrare sul decoro urbano e sul miglioramento della vivibilità – afferma -. Fondamentali in questo le opere pubbliche, l’attività di rigenerazione urbana e le opere per ridurre i rischi idrogeologici, la promozione delle Comunità Energetiche oltre ad un incremento della mobilità sostenibile e l’ottimizzazione del trasporto pubblico. Molte le opere pubbliche in cantiere che devono rapidamente essere portate a termine e molte altre quelle inserite nel programma, una manutenzione efficace con l’obiettivo di migliorare la viabilità, rendendola più sicura e più accogliente”.

“Intendiamo creare nuovi spazi verdi, una città moderna e accogliente che non possa fare a meno di coinvolgere maggiormente i vadesi con luoghi nuovi di aggregazione – prosegue il candidato sindaco – e inaugurando una valorizzazione efficace del nostro bel territorio anche sotto il profilo dell’accoglienza. Vado Ligure può e deve utilizzare al meglio le possibilità di cui dispone, tutelando il lavoro di qualità, costruendo con determinazione occasioni positive per il proprio futuro”.

Rimane centrale, inoltre, l’esigenza della popolazione vadese: servizi sociali per gli anziani e la Terza Età, potenziati per rispondere a esigenze specifiche, promozione di iniziative culturali e sportive per coinvolgere la Comunità: “Per i giovani si promuoveranno spazi di espressione creativa e formazione, di aggregazione. Abbiano bisogno delle nuove generazioni e della loro capacità innovativa. Pensiamo all’istruzione per i nostri ragazzi e bambini con il supporto alla scuola, una scuola moderna ed innovativa anche nei rapporti con la comunità e le realtà produttive”.

Ad oggi Gilardi è il solo candidato sindaco “ufficiale”: “Sono in attesa di capire eventualmente chi ci sarà non dall’altra parte ma per dialogare. Io non voglio contrapposizioni di persone, non voglio contrapposizioni di idee ma voglio costruire davvero qualcosa di importante per Vado. Lo abbiamo fatto anche nei consigli comunali precedenti, il confronto è sempre stato molto intenso. Apprezzo la posizione del geometra Pietro Bovero, ex storico consigliere (e storico avversario) che ha appoggiato la nostra proposta. L’ambizione è continuare su questa strada”.

Quindi per quanto riguarda le opposizioni ad ora, almeno apparentemente, tutto tace. Da un lato, Franca Guelfi non si sbilancia, dall’altro, il centrodestra, senza ancora un nome, potrebbe non candidare nessuno e lasciare campo libero a Gilardi.

Ecco la lista completa dei candidati:

Fabio Falco nato a Vado Ligure il 01/09/1966;

Mirella Oliveri nata a Vado Ligure il 19/03/1961;

Virna Cocito nata a Savona il 27/03/1972;

Emilio Brunasso nato a Savona il 13/06/18985;

Patrizia Greco nata a Savona il 13/03/1963;

Innocente Civelli nato a Savona 14/01/1963

Cristina Pizzutti nata a Savona il 21/09/1970;

Luca Ferro nato a Savona il 09/07/1970;

Laura Rizzuti nata a Savona il 21/01/1977;

Angelo Lestinge nato a Brindisi il 19/09/1971

Irene Vallarino nato a Finale Ligure il 05/03/1985;

Alessandro Oderda nato a Savona il 27/07/1981