Under 14 femminile, la Pallavolo Carcare accede alle final four territoriali

Carcare. Missione compiuta. La Pallavolo Carcare ha conquistato l’accesso alle final four territoriali del Comitato Ponente.

L’Under 14 OCMI Pallavolo Carcare ha superato anche lo scoglio della gara di ritorno contro il Maremola.

Una gara a dir poco tachicardica considerato che il Carcare è dovuto andare ai “tempi supplementari”, ossia tecnicamente al golden set, necessario in quanto il Maremola, vincendo la gara di ritorno 3 a 1, ha pareggiato i conti con il 3 a 1 vinto dal Carcare nella gara di andata. Quindi pareggio pieno e, di conseguenza, golden set vinto dalle giovani leonesse di Carcare, grazie anche al supporto del proprio pubblico.

Così facendo le ragazze biancorosse meritatamente accedono alla finale di domenica 14 aprile, insieme a Planet, Albenga e Celle Varazze.

Un buon percorso di crescita curato dal tandem Torresan/Arcidiacono che comunque ha portato la squadra tra le prime quattro protagoniste del territoriale. Come si dice in questi casi, non è un traguardo ma il punto di partenza.