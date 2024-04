Promozione: al Corrent vince la Carcarese che chiude quarta, Camporosso ai playout con la Campese

CARCARESE – CAMPOROSSO 1-0 (88’ Moretti F.)

49’ Triplice fischio, vittoria di misura della Carcarese

48’ Destro di Bonifacino sul primo palo, Gallo manda in angolo

43’ GOOOOOOOOOOL! Traversone di Zizzini sul secondo palo, colpisce Spozio, la palla arriva in area piccola dove Fabio Moretti devia in rete

36’ Ultimo cambio per il Camporosso: mister Luci concede gli ultimi minuti al secondo portiere classe 2008 Gallo, che entra al posto di Frenna, migliore in campo di oggi

35’ Azione di Briano sulla sinistra, entra in area e calcia sul primo palo, ma Frenna dice ancora di no

33’ Cambio Camporosso: Calcopietro esce per Vogel

32’ Gran palla di Zizzini che trova l’imbucata per Canaparo, quest’ultimo a tu per tu calcia, ma trova Frenna che salva di nuovo gli imperiesi

28’ CAMPOROSSO IN 10! Doppio giallo per Scortichini, duro su Bonifacino

25’ Ultimi due cambi per mister Ponte: entrano Dematteis e Bettini per Bianchi e Alò

24’ Bell’azione di Briano, che serve in area Bianchi: il suo diagonale viene deviato dal difensore ed esce di un soffio

22’ Ancora un cambio per gli ospiti: Panigada prende il posto di Luci

20’ Sostituzione Camporosso: Scarfò entra per Pratico

18’ Doppio cambio per i locali: dentro Zizzini e Briano, fuori Saviozzi e Della Rossa

17’ Bonifacino per Della Rossa che controlla, si accentra e cerca l’angolino, ma non riesce ad essere preciso

13’ Prima sostituzione anche per la Carcarese: Canaparo prende il posto di Brignone

9’ Della Rossa riceve in area, si libera del difensore e lascia partire il destro: Frenna è attento e riesce a salvare la porta rossoblu

7’ Colpo di testa di Brignone, di poco sopra la traversa

5’ Primo cambio per il Camporosso: entra Santoianni per Ribetto

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, sul risultato di 0-0

43’ Corner dalla destra di Moretti F., Calvini manda sul fondo rischiando l’autogol, la Carcarese recrimina per un tocco di mano, ma l’arbitro invita a proseguire

38’ Cross teso di Della Rossa dalla sinistra, sul secondo palo colpisce da posizione ravvicinata Moretti F. ma manda sul fondo

37’ Triangolo tra Saviozzi e Alò, quest’ultimo riceve in area e calcia, conclusione deviata da un difensore, Frenna prova ad evitare il calcio d’angolo ma non ci riesce

34’ Ancora cross di Bonifacino dalla destra, questa volta colpisce di testa Saviozzi, ma Frenna fa suo il pallone

28’ traversone di Bonifacino per Brignone che colpisce di testa, incornata troppo debole per impensierire Frenna che blocca sicuro

27’ Punizione dal limite di Bonifacino, conclusione sulla barriera, sul rimpallo ci riprova il n.2 biancorosso ma non c’entra lo specchio della porta

22’ Cross dalla sinistra di Della Rossa, colpisce di prima Brignone che viene murato da Scortichini, la palla arriva a Saviozzi, ma di nuovo il centrale ospite si oppone

13’ Ancora Carcarese: cross di Bonifacino per Brignone che nel cuore dell’area calcia al volo, conclusione alta

6’ Lancio per Brignone che in area ci prova al volo, palla sopra la traversa

5’ Corner di Moretti F. sul secondo palo, Spozio colpisce da posizione ravvicinata ma non trova la porta

4’ Grande occasione per la Carcarese: Della Rossa serve in area Brignone che, spalle alla porta, si gira e calcia, grande risposta di Frenna che devia sul traversa, palla in angolo

3’ Filtrante di Brignone in area per Della Rossa che però non riesce ad arrivare sul pallone, Frenna blocca

Si parte alle 15:23

A causa del traffico in autostrada il Camporosso è arrivato in ritardo al Corrent. La partita comincerà intorno alle ore 15:20

Carcare. “Comunque vada, domenica sarà una grande festa”, lo ha detto mister Alessio Ponte al termine dello scorso turno, sottolineando l’ottimo girone di ritorno della sua squadra che ha portato la Carcarese a giocarsi fino all’ultima giornata un posto nei playoff.

Riuscire a qualificarsi, però, non sarà per nulla semplice: i biancorossi oggi non solo dovranno battere il Camporosso, ma anche sperare in una sconfitta della seconda Celle Varazze (impegnata in quel di Ventimiglia) e in una vittoria della terza Praese con il New Bragno, in piena lotta salvezza. In questo modo, infatti, il gap tra le due formazioni si ridurrebbe a sei punti e si giocherebbe i playoff, altrimenti il Celle Varazze sarebbe di diritto in Eccellenza e per le altre contendenti (Praese, Carcarese, Sestrese) la stagione sarebbe finita.

Di tutt’altro tenore invece lo scenario che attende il Camporosso, già condannato ad affrontare i playout: la squadra imperiese, infatti, al momento occupa il penultimo posto in classifica, a quota 23 punti, due in meno della Campese e nove in meno di Finale, Pra e New Bragno. In base ai risultati di oggi si deciderà chi dovrà lottare per ritagliarsi un posto in Promozione anche il prossimo anno e chi invece potrà festeggiare la salvezza.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Bianchi, Croce, Spozio, Moretti L., Alò, Moretti F., Della Rossa, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Bertoni, Diamanti, Manfredi, Nonnis, Dematteis, Zizzini, Canaparo, Briano. All. Alessio Ponte

CAMPOROSSO: Frenna, Fazzari, Pratico, Scortichini, Monteleone, Ribetto, Luci, Calvini, Calcopietro, Manago, Lodovici. A disp.: Gallo, Vogel, Scarfo, Panigada, Santoianni. All. Carmelo Luci

ARBITRO: Giacomo Fraticelli di Genova

ASSISTENTI: Pietro Pollero e Leonardo Barbuto di Savona