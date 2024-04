Carcare, Follia e arte per il Calasanzio nella “Notte nazionale del Liceo Classico”

Carcare. Il 19 aprile scorso si è svolta in tutta Italia la decima edizione della Notte nazionale del Liceo Classico.

Si tratta di un’iniziativa nata da un’idea del professor Rocco Schembra, che vuole celebrare l’orgoglio del liceo classico in un momento in cui gli studi umanistici sembrano un po’ passati di moda. La manifestazione ha coinvolto quest’anno 335 licei classici sparsi in tutta la penisola, uniti da alcuni momenti comuni, come la lettura del testo finale in greco, un ricordo di Italo Calvino e dell’invenzione della radio

Il tema comune era la comunicazione e gli studenti del quinto anno del nostro liceo, ispirandosi al titolo “Il muro della comunicazione” inerente un concorso, riservato ai licei iscritti per la creazione di un graphic novel visionato durante il momento di apertura, hanno deciso di declinare il tema della follia, vista come un muro di invalicabile incomunicabilità con il mondo “normale”.

I pregiudizi di una società che non ha capacità di comprensione, empatia o di accoglienza per chi non si conforma ai comportamenti comuni, spesso isolano persone dotate di un’intensa profondità di sentimenti e complessità che restano purtroppo insondate ed oscure.

E’ stato il caso emblematico della poetessa Alda Merini, più volte rinchiusa in manicomio e che esperì la più dolorosa esperienza di incomunicabilità proprio con la madre che non concepiva l’idea di una donna che non fosse semplicemente moglie e madre.

Gli studenti di tutte le classi dell’indirizzo classico hanno poi scelto altri esempi di follia attinti dalle letterature studiate, come quella greca, drammatizzando liberamente le Baccanti di Euripide, in cui donne, invase dalla follia del dio Dioniso, lasciavano le loro case e correvano frenetiche sui monti uccidendo caprioli e agnelli; la letteratura italiana è stata rappresentata dalla follia di Orlando, il celebre protagonista del poema di Ludovico Ariosto, divenuto pazzo di gelosia dopo aver scoperto che la sua amata Angelica aveva trovato l’amore con il giovane Medoro.

Ancora dal mondo letterario si è proposto Don Chisciotte, che affronta i mulini a vento convinto che siano giganti con cento braccia; il suo scudiero Sancho Panza ci chiede, però, chi sia davvero folle. Oliver Sacks, il notissimo neurologo che molti ricorderanno interpretato da Robin Williams nel film “Risvegli”, è stato protagonista di un brano, tratto dal suo libro “ L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”. E poi ancora Joker, sicuramente il più oscuro e spaventoso avversario di Batman, che, nella sua follia, pretende che gli altri ridano alle sue battute, e alla fine giunge alla conclusione che solo i cadaveri sono giustificati se non ridono, perché morti. E ancora “Gli alienati” di Gericault, il celebre pittore che, durante un suo ricovero in manicomio, dipinse dieci ritratti di pazienti alienati che rappresentano alcuni vizi e depravazioni umani (invidia, rapimento di bambini, ludopatia, cleptomania e assassinio).

L’ultimo testo, per tradizione letto a conclusione del percorso evento rigorosamente in greco, non era, come nelle nove edizioni precedenti, un testo antico, ma una poesia in greco antico composta da Giacomo Leopardi, che ne fu estimatore e grande conoscitore, ispirata alle liriche di Saffo, poetessa del VII secolo a.C. sempre cara al poeta recanatese.

Gli spettatori, davvero numerosi, accompagnati da guide d’eccezione, da Van Gogh a Munch, Manzoni, Virginia Woolf e tanti altri, hanno quindi seguito un percorso tra i nostri folli: quale sia però il confine tra follia e normalità, è solo una questione di prospettiva.

La dirigente professoressa Maria Morabito ringrazia “tutti i docenti che si sono prodigati per la realizzazione dell’evento, che hanno aiutato nelle prove e nell’organizzazione della serata ma, soprattutto, ringrazia tutti gli studenti per la serietà, la passione e l’impegno profusi per la costruzione di un evento magico, che hanno immaginato, ideato, studiato, progettato e allestito dal nulla. La grande lezione di questa iniziativa è in fondo proprio lo spirito di collaborazione e comunione con tante altre scuole, l’idea di lavorare per uno scopo comune e la soddisfazione della sua realizzazione”.