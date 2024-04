Targa d’Oro 2024, Riccardo Tomatis: “Fieri di averla ospitata nella nostra bocciofila, lo sport ambasciatore del territorio di Albenga”

Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per un secondo mandato, interviene in merito alla Targa d’Oro di Alassio, l’importante evento sportivo che si è svolto nel week end anche sul territorio ingauno.

L’evento dimostra “come la collaborazione con altre realtà del comprensorio porti buoni frutti. Come sempre da record l’evento sportivo ‘Targa d’Oro’, storica competizione amata da tutti i bocciofili, che ha portato migliaia di persone da ogni angolo del mondo ad Albenga ed Alassio. Siamo orgogliosi di averla ospitata nella nostra bocciofila, dove abbiamo investito 390mila euro per garantire un ambiente accogliente ed all’altezza delle aspettative dei partecipanti”.

“Lo sport è un vero e proprio ambasciatore del nostro territorio, che permette a tutti di scoprire le bellezze e le peculiarità della nostra città. Non solo i partecipanti ma anche le loro famiglie e gli accompagnatori hanno avuto l’opportunità di conoscere Albenga, contribuendo così alla sua promozione e valorizzazione. Con più di mille atleti e famiglie provenienti da ogni parte, Albenga è stata protagonista indiscussa di questa straordinaria manifestazione sportiva. Un successo travolgente che ha messo, ancora una volta, la nostra città al centro dell’attenzione internazionale”.

“La Targa d’Oro è una tradizione amata da tutti i bocciofili italiani ed il fatto che quest’anno sia stata ospitata principalmente ad Albenga (nonostante sia organizzata dal Comune di Alassio) coinvolgendo anche San Bernardino, è un segno tangibile della nostra dedizione allo sport ed alla comunità.”