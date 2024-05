Albenga 2024, Ciangherotti (FI) : “Lista Forza Italia concentrato di energia pura per ridare slancio al turismo e all’agricoltura”

Albenga. “Quando il territorio chiama, Forza Italia c’è sempre. La nostra lista a sostegno del candidato sindaco Nicola Podio è un mix di grandi professionalità, esperienza, inclusione e innovazione”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Oltre al capogruppo ingauno, fanno parte della lista di Forza Italia Moira Massari, Mara Grossi, Ubaldo Pastorino, Gabriele Tassone, Marco Borro, Giuliano Caleffi, Piera Olivieri, Nicoletta Bellando, Mattia Freschi, Laura Tomatis, Alessandro Ardissone, Eugenio Gedda e Ouahid Mohamed.

“Questa squadra – sottolinea Ciangherotti – esprime al meglio le tante eccellenze della comunità albenganese, con specializzazioni personali che spaziano dal turismo all’agricoltura, dal mondo dell’impresa alle libere professioni, fino al volontariato. Sono particolarmente orgoglioso di poter contare su un gruppo che ha a cuore due temi fondamentali per lo sviluppo della nostra città: turismo e agricoltura. In questi anni è mancato completamente il contatto tra l’amministrazione e il territorio. La maggioranza è uscita dal palazzo comunale in queste settimane per cercare voti, mentre per anni le categorie più rappresentative, penso al turismo, all’agricoltura e al commercio fuori e dentro le mura del centro storico, sono rimaste senza un punto riferimento con cui dialogare costantemente”.

Conclude Ciangherotti: “La lista di Forza Italia racchiude un bagaglio di esperienze personali e professionali che sono pronte a mettersi al servizio di Albenga. Non è solo un impegno, né una semplice promessa: è un patto concreto, impresso nero su bianco, che tutti i candidati hanno scelto di sottoscrivere davanti al candidato sindaco Podio e idealmente davanti a tutta la città. Siamo pronti e determinati ad affrontare con spirito propositivo e capacità di ascolto le sfide che Albenga dovrà affrontare per risollevarsi. Sicurezza, degrado urbano e mancanza di una programmazione seria in grado di destagionalizzare l’offerta turistica. Siamo pronti a metterci all’ascolto. Siamo pronti a metterci al lavoro con gli albenganesi. Perché Albenga merita di più”.