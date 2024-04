Tappa savonese per il vice ministro Rixi: visita alla Alstom, al Malpasso e alle ex aree Piaggio

Vado Ligure/Finale Ligure. Visita istituzionale nel savonese per il vice ministro alle Infrastrutture On.le Edoardo Rixi in programma domani, lunedì 22 aprile.

Alle ore 9.00 è attesa la tappa allo stabilimento ferroviario della Alstom di Vado Ligure, che sta sviluppando un piano industriale di sviluppo del sito produttivo vadese.

A seguire, alle ore 12.00, è previsto un sopralluogo a Finale Ligure sulla via Aurelia all’altezza del Malpasso, tratto interessato da movimenti franosi che hanno costretto alla chiusura della viabilità. Tra i temi all’ordine del giorno le possibili soluzioni viarie e infrastrutturali, compreso il tunnel di Capo Noli.

Alle ore 12.45 si terrà, invece, un sopralluogo nelle ex aree Piaggio di Finale Ligure, al centro del dibattito in merito alle prospettive di riqualificazione urbana, in particolare dopo la definizione di una nuova proprietà con l’ultima asta pubblica.

La giornata savonese si concluderà poi alle ore 20.00: cena con simpatizzanti, sostenitori e militanti della Lega presso il ristorante ‘Il Portico’ di Orco Feglino, alla presenza dell’on. Francesco Bruzzone, candidato Lega alle prossime elezioni europee.