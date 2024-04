Si sdraia sui binari e dà in escandescenze: tensione e panico in stazione a Varazze

Varazze. Notte movimentata in stazione a Varazze per un uomo di nazionalità marocchina che ha dato in escandescenze ed è stato poi arrestato.

La segnalazione di una persona sdraiata sui binari è arrivata intorno alle 3 e 30. Immediatamente, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, inviata dal 118, si è precipitata sul posto. All’arrivo, l’uomo era seduto su una panchina che discuteva animatamente con alcuni ragazzi.

Quando i militi gli hanno proposto di andare al pronto soccorso ha iniziato a insultarli e ha tentato di aggredirli. È intervenuto un suo connazionale provando a calmarlo e a spiegargli che le persone arrivate volevano solo aiutarlo, ma nulla da fare: la situazione è ulteriormente degenerata così da richiedere l’intervento dei Carabinieri. Pare che l’uomo avesse intenzioni suicide. Il contesto non è tornato alla calma, ma peggiorato.

Il nordafricano è stato così arrestato e portato in caserma a Savona per gli accertamenti del caso.