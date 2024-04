Savona, Ufficio Marchi valida il passaggio da Marinelli a Vela S.r.l: logo verso il Città di Savona

Savona. “Il marchio risulta di Marinelli perché passano 120 giorni dal momento della registrazione a quello della pubblicazione. Cittadino ha depositato i documenti relativi al suo acquisto del marchio da Simone Marinelli solo cinque giorni prima rispetto al nostro viaggio a Roma. Abbiamo tutta la documentazione necessaria, abbiamo acquistato il logo da Le Vele srl di Cittadino e registrato il tutto. Fra quattro mesi comparirà Le Vele come proprietario e poi dopo una settimana il sottoscritto“.

Non sono passati quattro mesi ma, come aveva preannunciato il presidente Enrico Santucci, è arrivato un passo in avanti per la questione marchio: l‘Ufficio Marchi ha validato il passaggio da Simone Marinelli a Vela S.r.l. Pratica svolta in queste ore del mattino.

Si aspettano, quindi, novità per l’eventuale ratifica del trasferimento ufficiale della denominazione e del logo “Savona FBC 1907” al Città di Savona.