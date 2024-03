Calcio, di chi è il marchio del Savona Fbc? Santucci (Città di Savona): “Risulta di Marinelli per tempi burocratici, ma abbiamo tutti i documenti in regola”

Il Città di Savona ha annunciato due settimane fa di aver acquistato dall’ormai ex presidente Massimo Cittadino il marchio del Savona 1907 Fbc. Il viaggio romano della dirigenza savonese ha riportato grande entusiasmo intorno alla squadra, che ha visto il ritorno degli ultras per la trasferta di Masone. Tuttavia, negli ultimi giorni sono circolate voci circa un possibile colpo di scena, ovvero che il marchio sia de iure ancora di Simone Marinelli. Voci alimentate dallo stesso ex numero uno biancoblù sulle sue storie Instragram, rimandando alla visione della visura camerale un utente che gli ha chiesto lumi sulla proprietà del logo.

In effetti, andando a cercare sul sito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, risulta la domanda di rinnovo effettuta il 16/03/2021 da Simone Marinelli. La data di registrazioine della domanda è del 22/06/2021. Notizia poi riportato da IVG tre giorni dopo: “Il marchio e il logo del Savona Fbc” a Simone Marinelli. Massimo Cittadino aveva rilevato il club – con marchio annesso – nell’agosto del 2022, quindi quasi due anni fa ormai. Tra l’altro, in autunno Marinelli aveva dichiarato di voler riacquistare il marchio da Cittadino. L’avvocato romano aveva però rifiutato l’offerta di Marinelli.

Il presidente del Città di Savona Enrico Santucci fa chiarezza sull’accaduto: “Il marchio risulta di Marinelli perché passano 120 giorni dal momento della registrazione a quello della pubblicazione. Cittadino ha depositato i documenti relativi al suo acquisto del marchio da Simone Marinelli solo cinque giorni prima rispetto al nostro viaggio a Roma. Abbiamo tutta la documentazione necessaria, abbiamo acquistato il logo da Le Vele srl di Cittadino e registrato il tutto. Fra quattro mesi comparirà Le Vele come proprietario e poi dopo una settimana il sottoscritto“.

Pare quindi che il tutto nasca da un ritardo di più di anno della registrazione del passaggio Marinelli – Le Vele srl da parte di Massimo Cittadino. In ogni caso, non è da eslcudere il rientro nel calcio di Simone Marinelli insieme a una vecchia conoscenza del dilettantismo ligure come Mario Abbatucolo.