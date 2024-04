Savona, incidente in via Stalingrado: camion travolge auto di una scuola guida

Savona. Incidente stradale, in via Stalingrado a Savona, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo una manciata di minuti prima delle 19.

Il sinistro ha visto coinvolti, per cause ancora in via di accertamento, un camion e un’auto di una scuola guida. Stando a quanto riferito, dopo l’impatto, la macchina sarebbe stata “trascinata” per alcuni metri.

L’incidente, che ha attirato numerosi curiosi, ha creato qualche disagio al traffico cittadino, ma non si sono registrati feriti.