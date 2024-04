San Paolo di Savona, da Cairo ringraziamenti al personale ospedaliero per una storia a lieto fine

Cairo Montenotte. Plauso ai medici e al personale ospedaliero del San Paolo di Savona. Da Cairo Montenotte una storia a lieto fine, nonostante l’età avanzata del paziente e le complicazioni da lui accusate per le gravi patologie.

I famigliari di Luigi Sorbola, 92 anni, raccontano quanta cura, umanità e professionalità abbia ricevuto l’uomo, sia quando è stato ricoverato per una polmonite, sia per una brutta artrite reumatoide. In entrambe le cause delle sue degenze era stato considerato a rischio, anche per la funzionalità ridotta degli organi vitali. Nonostante tutto, in ospedale, nei diversi reparti dove Luigi è stato preso in cura, ha trovato un’assistenza degna di nota, tanto che ora è a casa e sta bene. Non solo, malgrado sia stato dimesso ancora debilitato e provato, senza poter usare le sue gambe ma muovendosi sulla sedia a rotelle, ora è tornato a camminare come prima, grazie anche ad un percorso di riabilitazione (anche questo da encomiare) al “San Giuseppe di Cairo”.

“Si sente spesso parlare di diritto alla salute negato, di lunghe liste d’attesa, di persone che devono ricorrere a studi privati. Il nostro caso, forse complice anche un po’ di fortuna, è diverso e molto positivo, ed è per questo che ci tenevamo a renderlo noto, anche per ringraziare chi lavora con dedizione e passione nonostante i tagli continui e scellerati alla sanità”, concludono dalla famiglia.