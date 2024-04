Quiliano 2024, “Progetto Comune” per Nicola Isetta ha inaugurato il point e presentato la lista: ecco i nomi

Quiliano. Nonostante il freddo tante persone hanno partecipato all’inaugurazione del point e alla presentazione della lista “Progetto Comune” di Quiliano a sostegno del candidato sindaco Nicola Isetta.

Nell’occasione, in un point gremito, sono state presentate le motivazioni per cui vi è stata la candidatura del sindaco stesso e della lista.

Tra cui si evidenzia: “dare continuità alla linea intrapresa sul tema del rigasificatore. Visto le posizioni intraprese è un atto di responsabilità amministrativa quello di non abbandonare il campo in un momento strategico e delicato dove si sta lavorando in sinergia con le altre amministrazioni pubbliche e in collaborazione con la straordinaria partecipazione delle Associazioni, dei Gruppi organizzati e dei singoli cittadini”.

“Continuare un percorso di continuità con una squadra, che in questi anni molto difficili, si è dimostrata compatta, coerente, autonoma e determinata. La decisione di continuare è stata presa all’interno di un rinnovato Gruppo Allargato di cittadini. Lo facciamo con la lista civica “Progetto Comune dove con orgoglio manteniamo il nostro logo e il nostro modello organizzativo tradizionale. Sono due mesi che lavoriamo sulla costruzione di un nuovo progetto di governo”, hanno proseguito.

“Abbiamo piena consapevolezza che essere amministratori pubblici sia un impegno complesso e difficile, di grande responsabilità. L’impegno del Candidato Sindaco Nicola Isetta, è quello continuare con la stessa serietà, disponibilità e determinazione posta nella esperienza che va a concludersi. Siamo sereni e orgogliosi del lavoro fatto, dell’esperienza maturata e dell’impostazione data”.

“E’ una lista strutturata per garantire una potenziale competenza di governo della comunità, di rappresentanza complessiva del nostro territorio con un mix di continuità e novità. In grado di far crescere ancora di più la capacità di rappresentare le esigenze della nostra comunità e del nostro complessivo territorio e di rispondere in modo sempre più innovativo e costruttivo”, hanno concluso da “Progetto Comune”.

Venendo ai nomi, la lista si apre con la conferma come capolista del capogruppo uscente Alessio Loi. La scelta della lista e le sue caratteristiche “non prevedono l’utilizzo di Assessorati esterni”.

Ecco la Lista: Loi Alessio anni 31. Capogruppo uscente. Laureato in Biologia, con approfonditi studi sanitari in materie inquinamento ambientale/salute; Baldi Annalisa anni 48. Consigliera Comunale uscente, Diploma magistrale. Insegnante di Scuola Primaria. Svolge volontariato nella Parrocchia di Valleggia, con particolare impegno sulle nuove generazioni; Bazzano Fabio anni 56. Consigliere Comunale uscente. Diploma di ragioneria. Impiegato. Impegnato in ambito Sociale, Consigliere S.M.S. Montagna e S.M.S. Fratellanza Quilianese; Bruzzone Andrea anni 52. Consigliere Comunale uscente. Diploma perito Elettronico. Tecnico verificatore di carrelli elevatori industriali. Impegnato in attività Associative; Bruzzone Tiziana anni 62. Assessore uscente con delega a Bilancio, Tributi, Patrimonio, Farmacia Comunale, Commercio e Sport. Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona. Pensionata, già funzionario Agenzia delle Entrate.

Di Giovanni Americo anni 49. Già Consigliere Comunale. Direttore Tecnico Officina meccanica di precisione Cagnone Mario. Impegnato in realtà Associative nella frazione di Cadibona; Giusto Silvia 42 anni. Laureata in Economia. Consulente del lavoro da 18 anni, con attività prevalente in materia fiscale. In contatto con piccole attività economiche, ogni giorno si interfaccia con la pubblica amministrazione; Luvarà Andrea: anni 67 Esperienza maturata in ambito Sindacale, dell’associazionismo sportivo e nel terzo settore. Già amministratore degli Enti bilaterali dell’edilizia (scuola edile e cassa edile). Valleggino dal 1994. Ha seguito in ambito sindacale diversi settori. Attualmente coordinatore del centro Auser “Rocco Malacrida”; Milano Rosella anni 62. Vive a Roviasca dal 2007. Laureata in Scienze della terra. Lavora come guida ambientale escursionistica nel territorio della Provincia di Savona; Minuto Giacomo (Mino): anni 62. Valleggino da generazioni. Pensionato. Da sempre impegnato in ambito sociale e sindacale, già presidente della S.M.S Aurora di Valleggia. Ampio conoscitore di tutto il territorio comunale e delle relazioni sociali della nostra comunità, in particolare della borgata di Garzi; Ottonello Nadia anni 66. Vicesindaco uscente con delega a Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca, Ufficio Casa, Gemellaggi, Pari opportunità e Politiche giovanili. Pensionata, già insegnante nella Scuola primaria “Don Peluffo” di Quiliano. Consigliere provinciale. Impegnata in ambito Associativo; Sparso Walter anni 60. Già Assessore con delega a Urbanistica e Lavori Pubblici per più legislature. Geometra abilitato e Tecnico di Confederazione Italiana Agricoltori.