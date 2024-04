Pietra Ligure. Intrattenimento e solidarietà nel ricordo del sorriso di Benedetta, scomparsa a soli 11 anni a causa di una malattia rara: la sindrome di Marfan. Grande successo di pubblico in occasione della serata al cinema-teatro comunale di Pietra Ligure per l’evento “Rischiatutto Riviera”, nel quale è stata ospite l’associazione “Il sorriso di Benedetta”.

Sul palco lo storico gioco televisivo “Rischiatutto” è tornato a rivivere, organizzato dal gruppo Pulp in Valmaremola e dall’associazione Ilm, al quale hanno preso parte come concorrenti i sindaci di Pietra Ligure, Finale Ligure e Borgio Verezzi: Luigi De Vincenzi, Ugo Frascherelli e Renato Dacquino, oltre al presentatore Maurizio di Maggio, voce di Radio Monte Carlo, con la presenza straordinaria dell’attore comico Gianpiero Perone, già protagonista di programmi TV di successo come Zelig e Colorado. Inoltre, don Giancarlo Cuneo nell’inedito ruolo di valletto, il notaio Michelangelo La Cava, Enzo Rosso nei panni del “signor no” e, tra i giudici, anche Gino Rapa in rappresentanza dei Fieui di Caruggi. Il tutto accompagnato dalla musica dell’orchestra Music Invaders.

“Il ricavato dell’evento andrà totalmente a sostegno della nostra associazione e ci permetterà di aiutare e sostenere il centro di Cardiogenetica Vascolare “Marfan” presso il Policlinico San Donato” afferma il papà di Benedetta e presidente dell’associazione Pierangelo Ottonello.

“Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno partecipato, è stata una serata magnifica. Una dimostrazione di affetto nei confronti dell’associazione e della mia famiglia che mi ha toccato molto”.

“Siamo contenti di sapere che abbiamo tanti amici intorno che credono nei nostri progetti. Grazie ai sindaci che si sono messi in gioco dimostrando grande simpatia, ma soprattutto sensibilità, e gli amici della giuria: il parroco Don Cuneo, il notaio La Cava, Enzo Rosso, Gino Rapa dei Fieui e Mario Mesiano che, insieme al comico Gianpiero Perone, hanno divertito il pubblico.

“Un ringraziamento particolare, però, lo devo riservare agli organizzatori, il gruppo Pulp in Valmaremola e Ilm per aver organizzato la serata, oltre a Maurizio Di Maggio, voce storica di RMC, grande professionista ma soprattutto una bella persona” aggiunge ancora Ottonello, con lo speaker che non ha esitato a devolvere l’intero cachet per Benedetta e lo scopo benefico dell’iniziativa.

“Sono certo che i nostri progetti e i nostri sogni con l’aiuto dei tanti amici dell’ass.ne non potranno che essere realizzati” conclude il presidente Pierangelo Ottonello.