Il “Rischiatutto” a scopo benefico: concorrenti i sindaci di Pietra, Borgio e Finale Ligure

Pietra Ligure. “Richiatutto Riviera”: è il titolo dell’evento a scopo benefico in programma lunedì 22 aprile, alle ore 21.00, presso il cinema-teatro comunale di Pietra Ligure.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione Pulp in Val Maremola e dall’associazione Ilm, sarà condotto dallo storico speaker di Radio Montecarlo Maurizio Di Maggio e prevede, oltre alla partecipazione del famoso comico di Zelig e Colorado Cafè, Gianpiero Perone, una rievocazione in forma spiritosa e goliardica della famosa trasmissione degli anni ’70, il “Rischiatutto”, coinvolgendo come “concorrenti” i sindaci di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure.

Oltre a Pierangelo Ottonello, sarà presente una delegazione dei “fieui di caruggi”. “Ringraziamo gli organizzatori per aver pensato a noi in questa occasione ed è con piacere che informiamo di aver deciso che il ricavato andrà a contribuire al raggiungimento del terzo ed importante progetto che intendiamo portare avanti: aiutare e sostenere il centro di Cardiogenetica Vascolare “Marfan” presso il Policlinico San Donato” afferma lo stesso Pierangelo Ottonello.

L’ingresso per assistere alla speciale serata, infatti, sarà ad offerta libera e l’incasso devoluto all’associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” costituita dalla famiglia Ottonello in memoria della figlia Benedetta, scomparsa a soli 11 anni a causa di una malattia rara: la sindrome di Marfan.

Il ricavato contribuirà alla raccolta fondi da destinare ad una eccellenza in Italia, il centro di Cardiogenetica Vascolare “Marfan” presso il Policlinico San Donato Milanese, diretto dal dott. Alessandro Pini, dove, oltre alla gestione e cura dei pazienti con sindrome di Marfan, sono impegnati in prima linea anche nell’attività scientifica di ricerca.