Pietra Ligure. Da un grave lutto a una iniziativa capace di far rivivere Benedetta al fianco di tanti bambini e ragazzi meno fortunati. Era il 2016 quando Benedetta Ottonello, per tutti “Betta”, si è spenta all’età di soli 11 anni a seguito di una malattia rara, la “Sindrome di Marfan”. E questa mattina, nella sede del palazzo comunale di Pietra Ligure, speciale battesimo per l’associazione che porta il suo nome, “Il sorriso di Benedetta”, con una convenzione siglata tra Comune pietrese e l’istituto comprensivo della Val Maremola e che prevede l’attivazione di un ulteriore supporto e aiuto per bambini disabili e/o colpiti da gravi patologie degenerative.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara e la dirigente dell’istituto comprensivo Giuseppina Manno, oltre ai familiari di Benedetta.

Lo scopo è quindi di migliorare i servizi anche in ambito socio-sanitario, e riuscire così a migliorare la vita dei bimbi e giovani più in difficoltà e delle loro famiglie, nonché sostenere la ricerca sulla “Sindrome di Marfan”. I fondi raccolti dall’associazione saranno devoluti in particolare al reparto di Rianimazione cardiovascolare dell’ospedale Gaslini, all’assistenza scolastica per alunni con disabilità dell’istituto comprensivo e al Centro Aias di Savona, ma non solo: tra gli obiettivi quello di sviluppare progetti rivolti ad una massima inclusione sociale.

L’associazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pietra Ligure: “Abbiamo subito sposato l’iniziativa proposta e ideata dalla famiglia di Benedetta, che ha saputo trasformare una tragedia in un progetto davvero significativo e di assoluto valore sociale – ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi -. Sostenere ogni azione concreta per implementare ancora i servizi e l’assistenza a chi è meno fortunato si inserisce pienamente nella nostra linea di programmazione amministrativa e siamo felici di aver avviato con un protocollo d’intesa le attività di questa nuova onlus”.

Il messaggio è stato chiarito dalla stessa famiglia di Benedetta: “In questo modo potrà sempre essere vicino ad altri bambini e ragazzi che come lei stanno affrontando malattie difficili… Con il sorriso! Questo non è solo una semplice illusione, ma qualcosa che sentiamo davvero e che speriamo di realizzare con iniziative e altri progetti, sostenendo appieno la raccolta fondi e quindi le risorse che potremo destinare alle strutture che ne hanno bisogno”.

Per la dirigente Giuseppina Manno: “Una nuova apertura al territorio e al mondo associativo, un altro passo in avanti nel segno di un miglioramento e integrazione a servizi più efficienti nelle classi delle nostre scuole per studenti disabili e che necessitano, in alcuni casi, di una assistenza continua. Tengo a sottolineare come la disabilità e la diversità rappresenti una forma di arricchimento educativo e formativo per tutta la comunità scolastica, una crescita socio-culturale per tutti noi”.