Nasce nel savonese il comitato “La via maestra” per il lavoro, la salute, la pace e l’ambiente

E’ nato a Savona il comitato provinciale “La via maestra”, già attivo a livello nazionale a sostegno di diritti e democrazia, salute e istruzione, lavoro, salari, pace e ambiente: è composto da oltre 200 associazioni e comitati. Il comitato savonese, formalizzato nel corso della riunione presso la Cgil di Savona, è costituito da: Cgil Savona, Auser Savona, Federconsumatori Savona, Sunia Savona, Anpi Savona, Arci Savona, Aned Savona e Imperia, Istituto Isrec Savona, Acli Savona, Udi Savona, Ateas Savona, Legambiente Savona, Movimento Federalista Europeo Savona, doMani Aps Sv e Libera Savona.

Afferma il neo comitato savonese: “La Costituzione italiana – nata dalla Resistenza – delinea un modello di democrazia e di società che pone alla base della Repubblica il lavoro, l’uguaglianza di tutte le persone, i diritti civili e sociali fondamentali che lo Stato, nella sua articolazione istituzionale unitaria, ha il dovere primario di promuovere attivamente rimuovendo “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Il Comitato ha quindi per obiettivo quello di rivendicare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che devono tornare ad essere pienamente riconosciuti e concretamente esigibili in tutto il Paese, sia nelle grandi città sia nelle periferie: il diritto ad un lavoro stabile, libero, di qualità; un servizio socio sanitario pubblico che garantisca a tutti il diritto alla cura; il diritto all’istruzione per tutti a partire dai più giovani e per tutto l’arco della vita e il diritto ad un ambiente sano e sicuro in cui vengono tutelati acqua, suolo, biodiversità ed ecosistemi”.

“E poi su tutto, il diritto alla pace intesa come ripudio della guerra. Questi i temi sui quali il comitato parteciperà alle campagne nazionali organizzando le iniziative e le mobilitazioni in provincia” conclude il Comitato.