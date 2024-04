Incidente con il trattore a Sassello: uomo trasportato in codice rosso al Santa Corona

Sassello. Incidente questa mattina a Sassello, dove un uomo di 66 anni si è infortunato mentre era al lavoro a bordo di un trattore.

Secondo le prime informazioni, l’uomo ha riportato una ferita alla gamba, anche se la dinamica esatta dell’incidente deve ancora essere chiarita.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori della Croce Bianca di Pontinvrea e l’automedica, con ulteriore supporto richiesto all’elisoccorso Grifo.

Aggiornamento ore 14.30

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Pietra Ligure: è cosciente e respira autonomamente, non è in pericolo di vita.

Il sessantaseienne è rimasto impigliato con i calzoni nel cardano tra il trattore ed il carro della legna, aveva gli spessi calzoni antinfortunistica che hanno limitato le ferite, ma è riuscito da solo a sganciarsi, rimanendo comunque ferito gravemente.