Il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” torna sullo spostamento della farmacia

Carcare. “I consiglieri del Gruppo di Opposizione “Insieme per Carcare” tornano sulla questione dello spostamento della storica Farmacia Giorgi, oggi Dr.Max, dal centro del paese ad un’area meno comodamente servita. Ma soprattutto puntano il dito sulle esternazioni fatte a suo tempo dal primo cittadino, rivelatesi inopportune”, scrivono in una nota.

Dalla minoranza: “A quasi un anno dalle dichiarazioni del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri sullo spostamento della farmacia da piazza Germano in via Nazionale, i carcaresi si chiedono quando verrà realizzato l’ascensore tanto sbandierato dalla proprietà per promuovere la nuova sede. Poiché il primo cittadino aveva illustrato questa novità, che servirebbe a chi non riesce a raggiungere comodamente a piedi la farmacia, ci chiediamo se sia dimenticato di ciò che ha detto”.

E proseguono i consiglieri: “A mezzo stampa, infatti, Mirri dichiarava che “verrà costruito un ascensore per i disabili in modo che possano raggiungere più agevolmente la zona e verrà rifatta la passerella con la griglia”. L’affermazione aveva certamente il carattere del percorso compensativo ai disagi subiti dai cittadini, per l’autorizzazione che il Comune avrebbe da lì a poco concesso ai privati. Non ce ne voglia, ma l’attenzione particolare che il sindaco continua a mostrare per la gestione attuale della farmacia ci fa aumentare gli interrogativi in merito”.