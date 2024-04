Il candidato sindaco Maria Gabriella Tripepi (Nuova Finale): “Cambio di passo nelle politiche giovanili”

Finale Ligure. “La lista Nuova Finale ha elaborato un progetto amministrativo mirato a rispondere alle esigenze dei giovani, focalizzandoci su tre aree chiave: educazione, lavoro, socializzazione e tempo libero”.

Così il candidato sindaco Maria Gabriella Tripepi presenta il suo programma sul fronte delle politiche giovanili.

“In un mondo in costante cambiamento, non possiamo lasciare al caso il futuro dei nostri ragazzi. È cruciale anticipare le evoluzioni sociali. La realtà tende a evolversi più rapidamente delle amministrazioni pubbliche”.

“Vogliamo essere un pilastro nel percorso di crescita dei giovani, aumentando anche il supporto a enti e associazioni che organizzino laboratori vari, dalle scienze all’arte. L’obiettivo è aiutare i giovani ed anche i più piccoli a scoprire e coltivare le loro passioni”.

Tra le azioni principali quelle sull’occupazione: “Promuoveremo iniziative che indirizzino verso attività ad alto livello di specializzazione in ogni campo del Made in Italy e verso quelle professioni volte alla cura e la promozione del nostro territorio. Per questo abbiamo pensato a borse di merito per lo studio e supporto per la creazione di startup”.

“Riconoscendo l’importanza del benessere fisico e mentale, oltre ad un maggior supporto alle associazioni sportive già presenti sul territorio, organizzeremo eventi di qualità per tutte le età: tornei di carte collezionabili, board games per stimolare la mente e favorire l’interazione sociale, competizioni di e-sport per coinvolgere gli appassionati di videogiochi, promuovendo sia la competizione quanto la collaborazione digitale”.

E poi una “movida regolata” e condivisa: “Eventi di musica elettronica e vita notturna con l’obiettivo di attirare a Finale Ligure i migliori dj della scena nazionale e personaggi di rilievo dello spettacolo nel pieno rispetto della convivenza cittadina”.

“La nostra missione è creare un ambiente in cui ogni giovane possa esplorare e realizzare le proprie aspirazioni, supportato da una comunità che investe attivamente nel suo futuro”.

“I giovani finalesi devono poter tornare a vivere la loro città” conclude.