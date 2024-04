Forza Italia, un patto di dodici punti con gli albenganesi: “Impegno e trasparenza”

Albenga. Sicurezza urbana, sanità di qualità, inclusione sociale e lavorativa, sviluppo economico e innovazione agricola, riqualificazione urbana, educazione e formazione, politiche ambientali, infrastrutture e mobilità, supporto alle persone fragili e trasparenza amministrativa, cultura, turismo, sport e “noi e gli animali”. Sono questi i dodici punti studiati, condivisi e sottoscritti dai 16 candidati della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

“Ora che la lista è ufficialmente chiusa – spiega il consigliere e coordinatore ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti -, siamo pronti a concentrarci sul nostro obiettivo principale, ovvero quello di migliorare la qualità della vita degli albenganesi e ristabilire una gestione comunale efficiente e attenta alle esigenze dei cittadini. Tutti i candidati hanno creato, condiviso e sottoscritto un contratto di 12 punti con gli albenganesi, con l’impegno concreto di portare in consiglio comunale temi fondamentali per il rilancio della città di Albenga. Chi vota Forza Italia, saprà che tutti i candidati saranno fedeli a questo contratto”.

Di seguito il testo del patto elettorale:

1. Sicurezza Urbana: Intensificare la sicurezza nelle zone più critiche di Albenga, riaccendendo la luce in città e rafforzando la collaborazione tra la polizia locale e Carabinieri, Finanzieri e Polizia di Stato.

2. Sanità di Qualità: Sostenere la sanità pubblica, anche attraverso l’opportunità di una gestione convenzionata, per mantenere operativo l’ospedale Santa Maria di Misericordia, riaprendo il Punto di primo intervento h24 e implementando i servizi emergenziali per accidenti vascolari come ictus e infarto.

3. Inclusione Sociale e Lavorativa: Sviluppare programmi di integrazione per cittadini stranieri, con un focus sui lavoratori del settore agricolo, per promuovere coesione sociale e produttività.

4. Sviluppo Economico e Innovazione Agricola: Stimolare l’economia locale attraverso ascolto, progetti, eventi ed incentivi per le piccole e medie imprese e sostenere l’innovazione nel settore agricolo, pilastro dell’economia di Albenga.

5. Riqualificazione Urbana: Lanciare un piano di riqualificazione per il centro storico, la zona mare, i quartieri, le frazioni e le aree meno valorizzate, puntando su turismo e cultura.

6. Educazione e Formazione: Collaborazione fattiva per potenziare l’offerta formativa delle scuole di Albenga e per favorire laboratori di rete con un focus su digitalizzazione e competenze linguistiche e per preparare i giovani al mercato del lavoro globale. Sportello sociale formagiovani a sostegno di adolescenti e ragazzi.

7. Politiche Ambientali: Promuovere una politica ambientale sostenibile con obiettivi di rifiuti zero ed energia rinnovabile.

8. Infrastrutture e Mobilità: Ricercare finanziamenti europei, ministeriali e regionali, anche con strumenti di partenariato pubblico-privato, per risolvere le criticità idrogeologiche delle zone ancora soggette ad allagamenti e migliorare trasporti e infrastrutture per facilitare gli spostamenti e diminuire il traffico cittadino.

9. Supporto alle Persone Fragili: Espandere i servizi di assistenza per persone con disabilità e per gli anziani, garantendo accesso a cure mediche e supporto sociale, in accordo anche con il Centro giovani e il Centro Anziani “Ausilia”.

10. Trasparenza Amministrativa: Garantire trasparenza totale nelle decisioni e operazioni comunali, attraverso un portale accessibile a tutti i cittadini per consultare progetti e spese e in collaborazione con le diverse associazioni di volontariato, culturali, turistiche, sportive e sociali del territorio

11. Cultura, Turismo e Sport: Promuovere Albenga come destinazione culturale e turistica a 360°, valorizzando il patrimonio storico e naturale ed integrandolo con il mare, l’isola Gallinara, le frazioni e i diversi quartieri, e sostenere attività sportive e le associazioni locali.

12. Noi e gli Animali: Sviluppare programmi per l’educazione e il benessere degli animali, prevenendo il randagismo, creando un “Centro di Solidarietà Animalista” presso il Canile comunale, realizzando il Cimitero comunale per animali, sviluppando e riqualificando le aree cani presenti nel territorio e individuando nuove aree in zone sprovviste di questo fondamentale servizio.

Il manifesto elettorale forzista verrà condiviso con tutti gli albenganesi. Tra i punti sottoscritti, sono presenti anche le tematiche della sicurezza e della sanità: “Dobbiamo riaccendere la luce in città – aggiunge il capogruppo forzista -, rafforzare la presenza di forze di polizia locale in sinergia con i Carabinieri, la Finanza e la Polizia di Stato e garantire agli albenganesi di poter camminare in sicurezza a tutte le ore del giorno. Sul fronte della sanità, rispondiamo alle strumentalizzazioni politiche con la necessità di un servizio sanitario di elevata qualità. Promuovere una sanità pubblica con la gestione convenzionata, oltre a quella statale, per l’ospedale Santa Maria di Misericordia per riaprire un Punto di primo intervento attivo 24 ore su 24 è un impegno che va nell’interesse di tutti i cittadini. Quando si parla di assistenza sanitaria, sono le azioni concrete dei professionisti a fare la differenza. Gli slogan politicizzati, sino a prova contraria, non curano e non salvano vite”.

“Albenga è una città fortemente inclusiva – sottolineano i 16 candidati forzisti -, anche dal punto di vista lavorativo. Forza Italia intende sostenere e favorire l’inserimento armonico e produttivo nella nostra comunità dei cittadini stranieri, in particolare in un settore fondamentale per la nostra economica come quello agricolo. Allo stesso modo, tutti i candidati della lista forzista promuoveranno un piano di riqualificazione urbana con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e le aree degradate. Il turismo e la cultura locale saranno un punto fisso nell’agenda dei nostri candidati”.

“Forza Italia Albenga, per Nicola Podio candidato Sindaco del centrodestra unito, ha messo insieme una squadra forte ed estremamente competente nei vari ambiti della pubblica amministrazione – concludono dalla sede ingauna -. In città si respira un forte desiderio di cambiamento dopo 5 anni di governo a guida Partito Democratico, che hanno lasciato una città più insicura, con strade in pessime condizioni e un ritardo evidente nella promozione turistica del territorio. A partire da giugno, Albenga sarà guidata da un professionista serio e competente. Con Nicola Podio, Albenga inizia il suo percorso di rinascita”.