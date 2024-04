Finale Ligure, atto vandalico all’effige di San Francesco. Tripepi (Nuova Finale): “Sicurezza nostra priorità”

Finale Ligure. “Una situazione di degrado e microcriminalità insostenibile, prossima a esplodere! Questo è l’ultimo atto di vandalismo, inaccettabile, all’edicola del convento dei Frati Cappuccini. Abbiamo messo la sicurezza tra le priorità del nostro programma”. Parole chiare quelle del candidato sindaco di “Nuova Finale” Maria Gabriella Tripepi dopo che nella notte, in via Brunenghi a Finale Ligure, è stata danneggiata e divelta una ringhiera che proteggeva l’edicola votiva con l’effigie di San Francesco, al fianco della chiesa nel complesso storico della Pieve del Finale.

L’episodio di vandalismo è già stato denunciato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso per individuare i responsabili.

“Ogni volta che un simbolo, non solo della cristianità ma anche della nostra città viene vandalizzato, non possiamo che indignarci. E’ una ferita inferta alle nostre tradizioni, alle nostre radici” sottolinea la candidata sindaco finalese, che rilancia la priorità sulla sicurezza e l’ordine pubblico, al centro del suo programma amministrativo in vista delle prossime elezioni comunali.

“Persone, abitazioni, proprietà private e monumenti devono essere protetti – il messaggio -. Noi di Nuova Finale abbiamo messo la sicurezza tra i punti focali della nostra azione amministrativa. Telecamere e potenziamento della videosorveglianza, aumento dei controlli sul territorio, nuovi sistemi di segnalazione, maggiori risorse per la vigilanza e dialogo costante con le forze dell’ordine: è quanto metteremo in atto sei i finalesi ci daranno la fiducia di governare la città”.

“Finale Ligure deve tornare ad essere sicura per tutti noi. Questo problema, trattato con troppa superficialità fino ad oggi, ha portato a queste situazioni inaccettabili. La sicurezza dei finalesi è quello che vogliamo!” conclude Maria Gabriella Tripepi.