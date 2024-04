Celle Ligure, Eurospring prima tappa di avvicinamento al Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Celle Ligure. Numerosi club stranieri stanno usufruendo in questi giorni ed alcuni raggiungeranno il Centro Sportivo Olmo Ferro nelle prossime settimane.

Tra questi il team più numeroso, con circa sessanta effettivi, è la formazione della Svizzera romanda CA Belfaux, che fa base a Celle dal lontano 1996 ed è gemellato con il Centro Atletica Celle Ligure. Come ogni anno è andato quindi in scena l’evento promozionale Eurospring, cui hanno preso parte complessivamente sessanta atleti/e a rappresentare il CABelfaux e i team locali.

Atleti in formazioni miste, sfida sulla staffetta 4×200 e… Ecco le prime tre formazioni all’arrivo!

Vincitori: due giovani atlete cellesi (Giorgia Carè e Giorgia Zunino) e gli elvetici Maeva Krone e Ethan Dietrich.

Al secondo posto il Team composto dal varazzino Andrea Biale e dai portacolori di Belfaux Lily Curty, Jade Gabaglio e Ewan Haller.

Terza piazza per Lavinia Gavotti (Varazze), Maria Sole Pittella (Celle) e Tristan Perraud e Lenny Laplace per Belfaux.

Premiazioni e rinfresco alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia e dell’Assessore allo Sport Stefania Sebberu.

Prossimo appuntamento con gli eventi di avvicinamento alla 35ª edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, che si svolgerà il prossimo 17 luglio, il tradizionale momento riservato alle scuole: Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere, in programma mercoledì 5 giugno.

Già pre-iscritti una decina di istituti scolastici, si prevede record di partecipazione con oltre 500 atleti/studenti in gara.

Primi classificati

Secondi classificati

Terzi classificati