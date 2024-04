Celle avrà un vicolo in onore di Santa Caterina da Siena, con ceramiche che riproducono episodi della sua vita

Celle Ligure. “Manca una settimana a Santa Caterina e anche Celle vuole celebrarla in modo permanente intitolando un vicolo alla Patrona d’Italia e d’Europa“.

Così l’amministrazione comunale, proprio in ricordo del suo passaggio durante il viaggio di ritorno da Avignone, ha realizzato un progetto di valorizzazione del vicolo che da via Consolazione porta in via Montegrappa. Riqualificazione del voltino che andrà ad abbellire un altro posto caratteristico del paese.

Qui verranno installate anche 8 opere in ceramica, con disegni originali di Emilio Giannelli, che riproducono altrettante scene della vita di Santa Caterina interpretate dal senese, anche vignettista de “Il Corriere della Sera”.

Il progetto coordinato dall’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio APS di Siena, sotto la direzione artistica di Carlo Pizzichini e Marcello Mannuzza, mira a valorizzare gli spazi del centro storico, a promuovere il patrimonio artistico e culturale di Celle Ligure, Città Italiana della Ceramica, oltre che celebrare la figura di Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia e d’Europa.

Il vicolo sarà inaugurato il prossimo 11 maggio alle 11,20. Poco prima, alle 11, l’apertura della mostra di vignette di Emilio Giannelli in Sala Consiliare.