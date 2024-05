Celle, il Club Nautico: “Tempo scorre ed è sempre più urgente trovare una soluzione per la nostra sede”

Celle Ligure. “La nostra associazione, unita nel perseguire la passione per lo sport e l’amore per il mare, accoglie con gratitudine il sostegno delle liste SiAmo Celle, Un’altra Celle e Idea Comune. Questa unione d’intenti dimostra un chiaro impegno verso il bene comune e l’importanza dello sport nella nostra comunità”. Lo fa sapere, in una nota, il Club Nautico Celle.

“Tuttavia, non possiamo ignorare l’inesorabile scorrere del tempo e l’urgenza di trovare una soluzione alla questione della nostra sede. Con rammarico, constatiamo l’impegno tardivo dell’attuale Amministrazione uscente nel cercare una nuova collocazione per le nostre attività. È fondamentale sottolineare che il nostro calendario prevede l’avvio delle attività a metà giugno, con scadenze molto più immediate rispetto ai “prossimi mesi” citati nella comunicazione della Sindaca Mordeglia. Con la stagione alle porte non possiamo permetterci ulteriori ritardi – spiegano -. Ribadiamo la totale e immediata disponibilità del Club Nautico Celle a collaborare con l’Amministrazione per individuare una sede temporanea che ci consenta di onorare gli accordi stipulati con il Comune di Celle e la Federazione Italiana Vela. Ciò, oltre a garantire il nostro impegno verso i nostri atleti e allievi, è un dovere morale nei confronti della nostra comunità e della promozione dello sport”.

“Attendiamo quindi di ricevere udienza dall’amministrazione comunale e siamo fiduciosi che, con il dialogo e la collaborazione, possiamo trovare una soluzione soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti”, concludono.