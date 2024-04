Anselmo (Pd Savona): “Sanità ligure un disastro, suggeriamo l’abolizione di Alisa”

Savona. “Il Presidente Toti è riuscito in una impresa eccezionale in Sanità. Ha creato un disavanzo di 160 milioni e non se ne era accorto ‘sgridando’ di questo i direttori generali delle Asl pochi giorni dopo le riconfermate nomine. Ne ha coperti 63 con una variazione di bilancio che non annulla nessuna delle tante spese superflue di Palazzo, ma riduce ulteriormente la attività sanitaria e non solo”. Così il segretario comunale di Savona del Partito Democratico commenta la variazione di bilancio portata ieri in consiglio regionale.

“I servizi per i cittadini sono clamorosamente diminuiti – evidenzia Anselmo -. Lo dicono i numeri delle prestazioni, lo dicono i numeri delle liste di attesa, lo dicono le storie che ogni famiglia potrebbe raccontare sulle difficoltà che incontra nell’ottenere un diritto alle cure, ormai negato. Ma è sempre colpa di quelli di prima”.

“Suggeriamo una iniziativa di buon governo e di consenso trasversale politico e tecnico: l’abolizione di Alisa. Un carrozzone costoso ì, inefficace, deresponsabilizzante per il lavoro delle Asl, confusivo nel doppio ruolo di governo con il Dipartimento Sanità Regionale. La Sanità in Liguria e’ diventata un disastro, un sistema che non regge, non solo per le risorse economiche, ma per la manifesta incapacità di programmazione e gestione politica”.