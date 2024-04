Albenga, Santi Cosenza: “Trattative d’ingresso in chiusura entro 48 ore, Aiello persona di cuore ma non potevo confermarlo già ora”

Albenga. Con le dimissioni di Antonio Aiello, si è verificata l’ennesima partenza stagionale bianconera. Tuttavia il presidente Santi Cosenza ha commentato sottolineando quanto il rapporto di stima nei confronti dell’ex tecnico sia rimasto assolutamente intatto.

“Ci siamo incontrati stamattina – spiega -. Mi dispiace perché ha sposato la mia causa. Una persona di cuore con cui ho condiviso molto e me lo porterei ovunque. Rispetto a Fossati, con lui ho avuto un rapporto umano veramente bello. Però non avendo parola unica, devo condividere le scelte tecniche di chi sarà con me e se lui voleva la conferma oggi io non gliela posso dare. Avendo fatto un ottimo lavoro e altre opportunità, il mister ha preferito prendere altre strade perché non c’era ancora una concreta possibilità di riconferma“.

A tal proposito, il numero uno ingauno ha svelato una novità importante sul futuro societario: “Abbiamo delle trattative che sono sulla via di chiusura entro 48 ore. Domani devo andare dal notaio. Fino a quando non firmo non voglio svelare nulla ma poi ci sarà una conferenza stampa. Hanno delle idee nel mondo del calcio e cambierà ulteriormente la faccia dell’Albenga per alzare l’asticella. Puntiamo a finire bene la stagione e ad organizzarci al meglio. Stiamo già discutendo del ritiro, per esempio“.

“A condurre la stagione fino alla fine in panchina sarà Massimiliano Marzano. Il direttore sportivo l’anno prossimo sarà ancora Francesco Virdis“, conclude Cosenza.