Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Vogliamo posizionare la Panchina dell’Amore in zona mare”

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis è intervenuto su quella che ha rappresentato “un’attrazione molto gradita durante Fior d’Albenga e che nelle intenzioni continuerá ad esserlo anche in futuro”.

“La Panchina dell’Amore, che in occasione di Fior d’Albenga era stata posizionata in Piazza IV Novembre e che in questi giorni è stata utilizzata da molti cittadini, turisti e visitatori che hanno colto l’occasione per scattare una foto con alle spalle le Torri del Centro Storico racchiuse nel cuore ha lasciato la nostra città, ma si spera solo temporaneamente”, ha spiegato.

“È intenzione comune, infatti, posizionare la panchina in zona mare, fatte salve le autorizzazioni necessarie da parte della Soprintendenza”.

“La Panchina dell’Amore nasce dall’idea di realizzare un’installazione che possa valorizzare un luogo di interesse e diventare al contempo un’attrattiva turistica originale ed artistica. La struttura a forma dic uore gigante, alta circa 3,5 mt, con la sua doppia seduta alla base diventa quindi la cornice ideale per scattare splendide foto ricordo ma anche per organizzare matrimoni ed eventi”, ha concluso Tomatis.