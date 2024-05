Turismo, Ciangherotti e Olivieri (FI): “Obiettivo destagionalizzazione sostenibile attraverso scelte condivise”

Albenga. “Concentrare gli eventi albenganesi solo durante l’estate è un grave errore poiché limita l’espressione del potenziale turistico della città nei restanti periodi dell’anno. La prossima amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Nicola Podio punterà alla destagionalizzazione sostenibile dell’offerta turistica attraverso il dialogo costruttivo con le categorie rappresentative e le associazioni che operano sul territorio”. Lo dichiarano il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e l’ex funzionaria dell’ufficio turismo albenganese e organizzatrice Palio storico Piera Olivieri, candidati nella lista forzista a sostengo della candidatura a sindaco di Nicola Podio.

“Con la squadra di Forza Italia – spiegano -, da tempo stiamo studiando un protocollo operativo per avviare un serio e innovativo programma sul turismo. La proposta mira a valorizzare ogni aspetto del nostro patrimonio culturale, balneare, storico e naturale, distribuendo in maniera più equa le opportunità turistiche lungo tutti i mesi. Da questo punto di vista, sarà fondamentale il coinvolgimento di tutto la città, compreso il quartiere di Vadino e le frazioni albenganesi, in questi anni caduti nel dimenticatoio dell’amministrazione uscente”.

“Il Palio dei Quartieri, Fior d’Albenga e il Concorso Pianistico sono manifestazioni di grande rilevanza che verranno sostenute e potenziate, se possibile, dalla prossima amministrazione. Tuttavia, è importante aggiungere a questi eventi nuove iniziative che possano arricchire l’offerta culturale e turistica della città. Siamo determinati ad ascoltare e condividere con tutte le parti interessate le scelte adottate dalla prossima maggioranza. Coinvolgimento e valorizzazione sono due pilastri fondamentali per il rilancio di Albenga”, concludono Ciangherotti e Olivieri.