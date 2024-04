Albenga 2024, Porro-Ciangherotti: “Sopralluogo del sindaco su Rio Fasceo, azione per la sua personale galleria fotografica non per i cittadini”

Albenga. “L’odierno sopralluogo effettuato dal sindaco del Partito Democratico Riccardo Tomatis, sul sito di Rio Fasceo e Carendetta, in attesa della prosecuzione dei lavori di regimazione delle acque, segue ‘casualmente’ la nostra richiesta di un incontro programmato da mercoledì scorso con il dirigente Franca Briano e fissato per lunedì prossimo. Siamo contenti dai banchi dell’opposizione di dettare l’agenda del Sindaco che diversamente non si sarebbe occupato della questione”.

Lo hanno dichiarato Cristina Porro (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia), che hanno proseguito: “Sottolineiamo che, nonostante i comunicati stampa periodicamente lanciati dall’ufficio stampa del Comune a sostegno del sindaco, le operazioni sul campo procedono a un ritmo insoddisfacente. L’installazione di trappole per la raccolta delle tartarughe nel torrente Carenda, annunciata dal Sindaco, pur essendo un’azione di tutela ambientale, non rappresenta un reale progresso nei lavori di regimazione delle acque che impattano direttamente la vita quotidiana dei residenti. Questi interventi sembrano più un tentativo elettorale di mostrare un’attività sul campo piuttosto che un effettivo avanzamento nelle soluzioni tecniche ai problemi idrogeologici della zona”.

“Riteniamo che le azioni del Sindaco Tomatis siano una risposta tardiva alle pressioni politiche e civiche, piuttosto che una pianificata attenzione alle esigenze dei frontisti del rio. La gestione dei lavori necessita di un approccio più incisivo e veloce, che risponda concretamente alle esigenze di sicurezza di quel tratto di piana ingauna”.

“Lunedì effettueremo il sopralluogo concordato e continueremo a monitorare da vicino la situazione, insistendo per un’accelerazione dei lavori e per una trasparenza totale nelle comunicazioni. Di quest’opera con il suo finanziamento di 6 milioni di euro, con i primo lotto già eseguito e il secondo lotto in fase di completamento, dobbiamo ringraziare Rosy Guarnieri che con noi Consiglieri e Ginetta Perrone nel 2014 portó in Consiglio comunale una mozione per avviare la procedura di progettazione e di ricerca dei finanziamenti per eseguire quest’importante opera di regimazione delle acque”, hanno aggiunto ancora.

“L’efficacia di queste operazioni deve essere misurabile non solo attraverso annunci o visite simboliche, ma attraverso risultati tangibili che migliorino realmente la condizione del Rio Fasceo e garantiscano la sicurezza idrogeologica. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto a tutti i cittadini interessati da questi lavori”, hanno concluso Porro e Ciangherotti.