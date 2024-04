Sopralluogo su rio Fasceo, Tomatis a Porro e Ciangherotti: “Loro ego gonfiato a dismisura, il periodo per prelevare le tartarughe Emys è questo”

Albenga. “Forse i consiglieri Ciangherotti e Porro soffrono di manie di grandezza e protagonismo dato che credono che ogni attività amministrativa dipenda dal loro interessamento. Peraltro ci teniamo a sottolineare che l’ultimo loro intervento concreto nel merito, e da loro stessi citato, risale a ben 10 anni fa”. Così il sindaco Riccardo Tomatis, candidato alle prossime elezioni amministrative per il secondo mandato, risponde alla critica dei consiglieri comunali Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro in merito al sopralluogo effettuato ieri dal sindaco sul sito di Rio Fasceo e Carendetta.

“Certo, in parte ci lusingano – scrive Tomatis – pensare che a seguito del loro interessamento noi siamo riusciti a contattare in fretta e furia la Regione e organizzare un sopralluogo significa il riconoscimento della nostra incisività”.

“Detto questo e tornando a ragionare concretamente, senza essere offuscati da chi sovradimensiona la propria rilevanza a causa di un ego gonfiato a dismisura, precisiamo che è proprio questo il periodo per poter prelevare le tartarughe Emys. Ci dispiace se i consiglieri Ciangherotti e Porro non ritengano questa specie degna di tutela. I tempi dell’intervento sulla confluenza di Fasceo e Carendetta sul Carenda sono stati dettati da questo, ma a differenza di quello che vogliono far credere i consiglieri in nome del loro gioco elettorale i lavori, per i quali peraltro è stato nominato come commissario Toti, stanno procedendo regolarmente e, se così non fosse o non dovesse essere in futuro, avremo senza dubbio modo di contattare e sollecitare la Regione per velocizzare l’intervento” conclude.