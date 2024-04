A10, secondo incidente in galleria con auto ribaltata: questa volta tra Varazze e Celle

Varazze-Celle. Mattinata senza pace, quella odierna (22 aprile), sull’A10, in particolare in direzione Ventimiglia dove, dopo il sinistro avvenuto intorno alle 9, con un ferito grave, se ne è verificato un secondo.

È accaduto pochi minuti prima delle 11, questa volta nel tratto Varazze-Celle Ligure, nella galleria Cantalupo (il precedente in galleria Siri), ma con la stessa dinamica del precedente.

Anche in questo caso, infatti, si è trattato di uno scontro tra due auto e, a seguito dell’impatto, una è finita ribaltata su un fianco. Per fortuna, però, in questo caso, non ci sarebbero stati feriti gravi.

Sul posto, due ambulanze della croce rossa di Varazze e della croce verde di Albisola, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Al momento si registrano disagi e rallentamenti al traffico sul tratto, con circa 2km di code.