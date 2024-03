Trasporti, Garibaldi (Pd), “Nuove tariffe Trenitalia, i ricavi secretati. Serve chiarezza”

Liguria. “A dicembre la Regione ha introdotto con due delibere di giunta nuove misure tariffarie, concordate con Trenitalia. Hanno fatto molto discutere, perché riguardavano da un lato la gratuità per gli under 18 e il dimezzamento per gli under 26, e l’aumento delle tariffe per quanto riguarda l’accesso alle Cinque Terre, di cui stiamo misurando ora i primi effetti. Visto che nelle delibere c’è scritto che Trenitalia ha fornito alla Regione una proiezione dei maggiori/minori ricavi delle nuove misure di abbonamento e tariffazione, e che sulla base di queste sono state proposte le nuove tariffe, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta all’Assessore ai Trasporti Sartori per chiedere quali sono i maggiori/minori ricavi previsti da Trenitalia e per i quali la Giunta ha dato l’ok”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la risposta ricevuta dall’assessore Sartori.

“La risposta è che i dati sono un segreto e che nessuno può venirli a conoscere, neppure un consigliere regionale nell’esercizio delle sue funzioni. Anzi, posso chiederli, ma non posso renderli pubblici: manderanno la risposta come in Mission Impossible, con i messaggi che si autodistruggono entro cinque secondi. In realtà, la vicenda è ben più grave ancora, perché nella risposta si evince che la Regione aveva pure chiesto il consenso per divulgare i dati e Trenitalia invece ha risposto che non si può, per “segreto industriale”.

“Regione Liguria, silente ha ubbidito. Ritengo grave che la Regione mantenga la riservatezza sui conti di una manovra che riguarda il Trasporto Pubblico Locale e impedisca anche al Consiglio Regionale di essere informato. Ma ritengo ancora più grave che non si voglia dire quanto vantaggio ha avuto o avrà Trenitalia da questa operazione, senza alcuna trasparenza per i cittadini e per gli utenti. Insisterò per avere chiarezza”.