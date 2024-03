Spotornese, dolce ritorno al ‘Picasso’ per Fabbretti: “Questo campo porta bene, vittoria dedicata ai nostri tifosi”

Spotorno. Lo 0-0 contro il Multedo, l’1-1 con l’Albissole e la vittoria odierna sul campo del Savona: è questo il racconto attraverso i risultati delle ultime tre gare della Spotornese, squadra che sembra aver completamente svoltato la propria stagione regalandosi un sereno finale di stagione.

Oggi, contro il Savona sostenuto dai ritrovati ultras al gran completo, la formazione di mister Dorigo ha disputato una partita estremamente intelligente riuscendo nell’intento di conquistare il bottino pieno.

Match winner e mattatore della sfida è stato Igor Fabbretti, giocatore che conosce molto bene l’Andrea Picasso di Quiliano (ha militato per anni tra le file del Quiliano&Valleggia): “È stato un ritorno qui estremamente positivo, è andata bene. Nel primo tempo eravamo molto bassi, l’avevamo preparata conoscendo le qualità del Savona in fase di possesso. Siamo riusciti a tenere per poi alzarci un pochino nel secondo tempo, alla fine siamo riusciti a vincere e per questo siamo contenti”.

In seguito l’intervistato ha glissato sul tema del rituale da lui scelto prima di calciare i rigori: “Fortunatamente è andata bene anche questa volta, sono contento però preferisco non svelare il mio rituale. Questo campo porta bene, ci godiamo questa vittoria e pensiamo alla sfida contro la Vadese di settimana prossima”.

Sulle prossime gare: “Si può dire che giocheremo sicuramente più tranquilli le prossime partite ma non dobbiamo mollare, arriviamo da tre risultati buoni con le prime tre della classe però non possiamo mollare, dobbiamo continuare ad alzare l’asticella, uniti e con la testa. Dobbiamo pensare che come non siamo diventati fenomeni oggi ma non eravamo scarsi prima”.

Infine Fabbretti ha concluso con una dedica: “Questa vittoria è per il gruppo, per la società e soprattutto per nostri tifosi che ci seguono sempre e per questo li ringrazio. Sono il nostro uomo in più e ci fanno sempre sentire il loro supporto. Ce la godiamo”.