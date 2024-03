Seconda Categoria, è un Dego da 10. Brignone: “Ci mancano ancora dei punti per la promozione matematica, ma vincere un intero girone non è cosa da poco”

Dego. Un Dego da 10: dieci come le vittorie consecutive ottenute in seguito alla sconfitta del novembre scorso per mano della Veloce, dieci all’incirca come i punti mancanti (a meno di passi falsi delle dirette inseguitrici) per la matematica promozione in Prima Categoria. Ieri pomeriggio la squadra guidata da mister Massimiliano Brignone ha portato a termine un percorso che, negli ultimi 4 mesi, in campionato l’ha sempre vista vincente. A farne le spese è stata la Veloce di Massimiliano Ghione, compagine alle prese con un “mal di trasferta” che sembrerebbe essere diventato cronico.

Al termine della sfida l’allenatore del Dego ha commentato il dato che vede la sua formazione imbattuta praticamente da un intero girone (l’ultima e unica sconfitta risale infatti, come evidenziato in precedenza, al 26 novembre scorso): “Penso che sia qualcosa di incredibile, vincere un intero girone non è cosa da poco”.

Sul tema promozione Brignone tuttavia ha preferito mantenere i piedi per terra: “Mancano ancora i punti per la matematica, ma direi che siamo a buon punto. Come ho già dichiarato il campionato quest’anno è particolare. Mallare, Pallare e Rocchettese si stanno rosicchiando punti a vicenda per conquistare il secondo posto, però finchè non saremo certi di aver vinto dovremo tenere l’attenzione alta”.

Sul come società e staff tecnico siano riusciti a costruire una squadra così performante, l’intervistato ha spiegato: “La squadra era già forte l’anno scorso, ma mancava qualcosa a livello di spensieratezza. In estate abbiamo investito andando alla ricerca del giusto mix tra esperienza e gioventù, poi le vittorie hanno fatto il resto creando l’alchimia e l’entusiasmo che ci sta trascinando verso il raggiungimento dell’obiettivo stagionale”.

Infine Brignone ha concluso il proprio intervento spostando l’attenzione sul derby che mercoledì vedrà i suoi giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Liguria contro la Rocchettese (all’andata il match terminò 0-0): “Daremo il massimo e spero che venga tanta gente. Sarà un bello spettacolo e un orgoglio per l’intera Val Bormida. L’augurio è di poter giocare sul nostro campo (ieri il Dego ha disputato il proprio match casalingo presso il ‘Candido Corrent’ di Carcare a causa dell’inagibilità dello stadio Perotti, reso impraticabile dalle forti piogge verificatesi negli ultimi giorni), sono certo che i nostri tifosi si faranno sentire come di consueto”.