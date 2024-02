Calcio, il Dego raggiunge quota 30 e prenota la Prima Categoria. Brignone: “Dipende tutto da noi”

Dego. 10 vittorie ed una sola sconfitta nelle undici partite disputate finora in campionato. Nonostante l’equilibrio presente sulla carta, nel girone ‘B’ della Seconda Categoria c’è una squadra che ha scelto di fare la voce grossa: è il Dego allenato da Massimiliano Brignone.

Dopo il passo falso contro la Veloce qualcuno aveva pensato alla possibilità di vivere un campionato aperto fino all’ultimo, ma da quel momento i biancoblù valligiani non hanno più sbagliato un colpo. “Bisogna rimanere concentrati – ha dichiarato mister Brignone presentando la gara di domenica contro il Murialdo -, la nostra volontà è quella di arrivare alla pausa con altri 6 punti”.

“In campionato – ha proseguito il tecnico – ammetto che stiamo andando oltre le aspettative, ora però l’importante è non mollare. Il livello medio delle squadre, rispetto allo scorso anno, si è sicuramente alzato, ma noi cercheremo di continuare così. Dipende tutto da noi, siamo stati bravi e fortunati a metterci in una condizione in cui siamo padroni del nostro destino”.

Infine Brignone ha concluso presentando l’imminente sfida di Coppa Liguria con la Rocchettese: “Mercoledì sarà derby. Inutile dire quanto è sentito, penso che per entrambe le squadre sia una soddisfazione trovarsi a giocare una partita del genere ai quarti di finale in Coppa Liguria. Questo dimostra che quest’anno si sta facendo un ottimo lavoro in Val Bormida. L’entusiasmo della gente è travolgente, i tifosi sono venuti ad incitarci anche ad alcuni allenamenti e questo per noi è un motivo in più per dare sempre il massimo”.