Seconda Categoria, Dego ad un passo dal sogno promozione. Brignone: “Domenica tutti al Perotti, ma questa sera testa alla Coppa Liguria”

Dego. 90 minuti per raggiungere il paradiso. È una cavalcata trionfale quella che ha visto il Dego di mister Massimiliano Brignone vincere 15 partite in campionato perdendone e pareggiandone una soltanto. Oltre al girone “B” della Seconda Categoria, il sodalizio valligiano ha anche raggiunto la semifinale di Coppa Liguria, questo dopo aver eliminato gli acerrimi rivali della Rocchettese ai quarti di finale.

Insomma, la stagione dei biancoblù sta assumendo i confini dell’epico e, questa sera, potrebbe addolcirsi ulteriormente con il raggiungimento della finale proprio di Coppa Liguria. Gli uomini di Brignone dovranno vedersela nella sfida di ritorno contro la Casellese, formazione che due settimane fa ha espugnato il “Perotti” con il risultato di 1-2.

“Siamo in semifinale per cui sarebbe stupido non provare ad andare oltre – ha commentato l’allenatore dei valbormidesi -. Loro sono una squadra molto fisica che all’andata ci ha saputo mettere in difficoltà, ma noi proveremo a ribaltare l’esito dell’andata”.

In seguito Brignone ha rivolto lo sguardo al match contro il Pallare che domenica potrebbe conferire al Dego la certezza matematica della promozione in Prima Categoria: “Avremo solo venerdì per preparare la partita, ma posso garantire che daremo il massimo perchè vogliamo regalare una grande gioia alla società e al nostro fantastico pubblico”.

“Vista l’importanza della partita – ha proseguito l’intervistato – è atteso il pienone. I nostri tifosi sono certo che risponderanno presenti facendosi sentire come sempre accaduto durante l’anno. Il Pallare è una squadra in salute, motivo per cui sarà una partita complessa. Domenica cercheremo di chiudere i discorsi per evitare di prolungare ulteriormente la faccenda nelle ultime due sfide stagionali contro la Rocchettese e la Virtus Don Bosco”.

Infine Brignone ha concluso il proprio intervento analizzando già quanto fatto dai suoi durante l’annata: “Abbiamo perso punti soltanto con il Mallare e contro la Veloce, per il resto siamo riusciti a totalizzarne 46 sui 51 disponibili. Stiamo dando vita a qualcosa di incredibile, i numeri testimoniano la grandezza della nostra impresa e quanto il lavoro svolto stia dando i suoi frutti”.